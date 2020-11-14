Вместе с Арменом Джигарханяном уходит великая эпоха лучших представителей отечественного театра и кино. Такими словами на смерть народного артиста СССР, бывшего супруга откликнулась в беседе с 5-tv.ru Виталина Цымбалюк-Романовская. Она призвала всех помнить покойного как выдающегося актера.

«Я бы хотела, и я уверена, что Армен Борисович меня бы поддержал, чтобы его запомнили таким, какой была его жизнь и каким был смысл его жизни. А он, в первую очередь, был великим актером театра и кино. И нужно понимать, что мы сейчас в нашей памяти прощаемся не только с Арменом Борисовичем, а с эпохой великого театра, еще советского, и российского, и великого кинематографа! Я думаю, что такой яркой эпохи с такими выдающимися представителями больше не будет никогда. Это одно из лучших наших поколений в истории», — сказала Цымбалюк-Романовская.

Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. Последние годы народный артист СССР тяжело болел, но до конца оставался руководителем Московского Драматического театра. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировала на смерть актера Светлана Немоляева.