Фелинолог рассказал, чего больше всего боятся домашние кошки и почему

Кошки, живущие в любви и согласии со своим хозяином, все равно время от времени испытывают страх. Причем пугаются они подчас совершенно неожиданных для человека вещей. Однако всему есть объяснение. Как рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» президент Московского клуба любителей кошек Людмила Макарова, многие страхи домашних питомцев обусловлены генетическими предпосылками.

«Например, внезапно принесли пылесос, который сам двигается. Это может быть страх непонятного. Если потихонечку приучить, она может и ездить на этом пылесосе. Если обычный пылесос, у которого шланг есть, она может бояться этого шланга, как в древности. Это генетический страх змей», — пояснила зоолог.

По словам фелинолога (это специалист по анатомии и физиологии домашних кошек - Прим.ред.), животное также может бояться перемещения в закрытом контейнере во время дождя. Хороший хозяин может постепенно избавить кошку от страхов, показав ей, что все это не представляет для нее опасности.

«Нужен контакт владельца и кисы, чтобы кошка доверяла и могла быть спокойной в этом момент, как, например, во время дождя. Застал нас дождик, кошка кинулась под куст и стала нас звать, чтобы мы вместе с ней пошли прятаться под куст. Надо ее убедить, что под полой куртки ей тоже будет хорошо», — советует Людмила Макарова.

Она добавила, что домашние животные психологически более уязвимы, чем выросшие в диких условиях, поскольку кошки, живущие на улице либо погибают, любо вынуждены мириться со своими страхами.

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