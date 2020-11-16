Джигарханян не женился повторно на Татьяне Власовой перед смертью

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг слухи о повторной регистрации брака между актером и его первой женой Татьяной Власовой. Ранее об этом сообщалось в ряде СМИ со ссылкой на заявление Марка Рудинштейна в одном из телешоу.

По словам Согомоняна, Армену Борисовичу было не до романтических вопросов в последнее время, так как он тяжело болел. Однако, бывшая супруга Власова действительно вернулась к нему после громкого развода актера с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Расставание с молодой возлюбленной лишило Джигарханяна трех дорогих квартир и принесло новые проблемы со здоровьем.

«Нет, они не расписались. Но они действительно жили вместе, Татьяна Сергеевна вернулась, поддерживала Армена Борисовича в последнее время. Де-юре они не муж и жена, потому что Марк Борисович немного преувеличил, но де-факто у них отношения были как у мужа и жены. Я свидетель. А де-юре как-то уже не имело особо смысла, Армен Борисович болел, ему было не до этого», — цитирует ФАН друга артиста.

Армен Джигарханян умер ранним утром 14 ноября от остановки сердца после долгой борьбы с болезнью почек, осложнениями диабета и отеком внутренних органов. Ему было 85 лет. Он хорошо известен по картинам «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли», его голосом говорит знаменитый граф Калиостро и волк из мультфильма «Жил-был пес». За всю жизнь он сыграл больше чем в 250 фильмах.

17 ноября с 12:00 до 14:00 в театре Джигарханяна состоится гражданская панихида по актеру.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армена Джигарханяна похоронят рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище Москвы.