Ксения Алферова назвала причину смерти актера Черкасова из «Папиных дочек»

Актриса Ксения Алферова рассказала, о причине смерти заслуженного артиста России Юрия Черкасова. Своими воспоминаниями о звезде «Моей прекрасной няни», «Таксистки» и «Папиных дочек» она поделилась с подписчиками в Instagram, назвав Черкасова «человеком с большой буквы».

«Талантливый актер, мой друг, нежный, заботливый отец и муж, заядлый грибник, отличный шутник, философ, настоящий мужчина во всех своих проявлениях, искристый, добрый, с большим сердцем и щедрой душой», — написала актриса.

Алферова попросила помолиться за дущу ушедшего из жизни коллеги по сцене.

«Рак — страшная напасть, но держался Юра… не знаю, какое слово подобрать, он был великолепен во всем, даже в этом», — трогательно призналась она.

Instagram @ksenialferova

Актриса напомнила своим фолловерам, что актер три десятилетия отдал службе в театре имени Моссовета. Он поступил туда сразу после окончания ГИТИСа и никогда ему не изменял, сыграв множество ролей на сцене.

«Царствия небесного! Очень хороший был человек»;

«Грустим вместе с вами… в наших сердцах Юра жив. Светлая память»;

«Он прекрасно сыграл в „Таксистке!“ Как жаль! Уходят хорошие артисты», — выразили слова соболезнования подписчики.

Актер много раз играл в кино и сериалах. Большинству телезрителей он запомнился ролью сантехника в «Папиных дочках», Евгения в «Таксистке» и врача в «Моей прекрасной няне».

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