Наследство Михаила Жванецкого посчитали в рублях

Наследство писателя-сатирика Михаила Жванецкого могут разделить меж собой его вдова, сын и внебрачные дети. Как уточняет KP.RU, состояние классика оценивается минимум в 150-200 миллионов рублей. Он оставил элитную квартиру в Москве площадью около 250 квадратных метров. Сегодня в ней живет 25-летий сын Дмитрий. Также писатель владел загородным домом в Подмосковье, участком земли с домиком в родной Одессе и недвижимостью в Америке. По некоторым данным, у сатирика также имелись крупные счета в банках. Кроме того, вдова и дети могут претендовать на интеллектуальное наследие Михаила Жванецкого.

За свою долгую жизнь знаменитый артист, отличавшийся любвеобильностью, встречался со многими женщинами. Первый раз он женился по окончании института на одесситке Ларисе Кулик, но детей в браке не появилось. В середине 60-х, будучи уже работником Ленинградского театра эстрады и миниатюр Аркадия Райкина, во время гастролей по Сибири писатель закрутил роман с женщиной, родившей ему внебрачную дочь Ольгу. Лишь через 18 лет мать рассказала ей правду о биологическом отце. Ольга, ставшая журналисткой, сама нашла Жванецкого и предложила написать о нем очерк. Девушка рассказала сатирику кем она является Жванецкому на самом деле. Мэтр не стал спорить и наладил общение с дочерью.

Расставшись с Райкиным, в 1970 году сатирик на короткое время вернулся в Одессу, сотрудничал с одесской командой КВН. Там он начал встречаться с художницей по костюмам Надеждой Гайдук. Позже она приехала к перебравшемуся в Ленинград Михаилу. Через десять лет отношений родила от него внебрачную дочь Лизу Гайдук.

Среди любовных побед Жванецкого известна Регина Рывкина, работавшая в кино. Когда у писателя заболела мама, Регина стала ее сиделкой. После мимолетного романа родила внебрачного сына Андрея Рывкина. Ныне Андрей — известный сценарист, соавтор сценариев фильма «Духless 2» и сериала «Лондонград».

С Венерой Умаровой Жванецкий познакомился в Москве в период отношений с Гайдук. Венера окончила химический вуз и устроилась на работу преподавателем. Через несколько месяцев они стали жить вместе. Она родила писателю сыну Максима, которого перевезла в США. Там она обустроила дом и ждала, что Жванецкий переедет к ней. Они планировали свадьбу, но писатель увлекся в столице другой женщиной, тоже одесситкой — Натальей Суровой. Тем не менее с Максимом и его матерью Венерой Жванецкий до последнего поддерживал доброжелательные отношения.

Гидролог, работница проектного института, Наталья Суворова стала второй и последней официальной женой Жванецкого. Она начала встречаться с ним в 24 года, когда ему стукнуло 56. Несмотря на разницу в возрасте супруги прожили вместе более четверти века. В этом браке в 1995 родился сын Дмитрий Жванецкий, выпускник продюсерского факультета ГИТИСа.

Известно, что Михаил Жванецкий не оставил завещания. По словам близкого друга сатирика, все имущество должен унаследовать младший сын артиста — Дмитрий.

Ранее 5-tv.ru писал, что близкий друг Джигарханяна рассказал, составил ли актер завещание.