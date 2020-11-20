Аршавин выиграл суд у Барановской

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Алина Потёмкина
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На финальное заседание, где традиционно присутствовали защитники спортсмена, явился и сам Андрей Аршавин.

Аршавин выиграл суд у Барановской

Фото: www.globallookpress.com

Более полугода длилось судебное разбирательство между Андреем Аршавиным и Юлией Барановской. Сегодня, 20 ноября, служители Фемиды вынесли вердикт — удовлетворить требование футболиста о снижении суммы алиментов, которые он платит за троих детей от телеведущей, сообщает StarHit.ru.

На финальное заседание, где традиционно присутствовали защитники спортсмена, явился и сам Аршавин. Он не стал произносить речь, а лишь одобрял действия своих юристов. Однако адвокаты экс-возлюбленной бывшего капитана сборной России по футболу намерены обжаловать решение суда.

«Размер алиментов снизили до трех восьмых от доходов. Ранее он отдавал на троих наследников половину своих заработков. Данных по ним за 2020 год пока нет, в 2019-м получалось что-то около 300 тысяч на ребенка», — рассказал изданию адвокат Барановской Тимур Матвеев.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили в незарегистрированном браке почти десять лет. В 2013 году они расстались, у ведущей остались трое детей от футболиста. В 2018 году он завершил профессиональную карьеру и добился того, чтобы ему снизили размер выплат за детей. Однако спустя некоторое время ему показалось, что сумма все-таки слишком велика, и он снова подал в суд на бывшую пассию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлию Барановскую заметили в компании сразу троих мужчин.

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