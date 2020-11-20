«Вариант Зеленского»: Сатановский оценил слова Санду про вывод миротворцев
Политолог прочит Молдавии с новым президентом судьбу Украины и Армении.
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что путь решения конфликта в Приднестровье должен быть мирным, но непременно включать вывод российских миротворцев из региона. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию «Европейская правда».
«Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше», — заявила Санду.
Все действия нового лидера республики направлены на разрушение отношений с Россией. Об этом 5-tv.ru заявил политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский. По его мнению, таким путем идут многие страны, где руководят политики, которых «поставили» во власть.
«Такой нормальный вариант Зеленского. Было бы странным, если бы заявила что-то другое. Для этого, собственно говоря, ее туда и ставили. Перспективы у нее отсутствуют как таковые, и у страны, которую она возглавляет, тоже. Это на развал все [направлено — Прим.ред.]. Чтобы что-то построить, нужны другие люди. Этих ставят для развала. Они заведомо настроены на уничтожение любых связей с Россией, не важно совершенно — надо это Молдавии, не надо. Ее это вообще не интересует», — сказал Сатановский.
В качестве аналогичных фигур на мировой арене он назвал президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, Молдавию ожидает с большой долей вероятности похожий путь, как и вышеперечисленные страны.
«В Армении к власти пришел Пашинян — чем это закончилось для Армении, понятно. На Украине такой же президент, Зеленский. Чем это закончится для Украины — тоже понятно. Теперь в Молдавии такой президент. И там все тем же самым закончится, если она активничать начнет. А не начнет — может, и досидит до окончания своего срока. Кто же их знает, этих девушек-президентов», — заключил политолог.
Что касается вывода войск из Приднестровья, он добавил, что решением этого вопроса занимается верховный главнокомандующий. По его же мнению, вывод войск из конфликтных регионов в принципе не идет на пользу стабильности в мире.
Приднестровье — непризнанное государство, образовавшееся в результате самопровозглашения в 1990 году. Больше половины жителей его составляют русские и украинцы, они добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшегося силового вмешательства правительства Молдавии Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией. Поддерживают порядок на его территории миротворцы — 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали результаты президентских выборов в Молдавии.
- 19 нояб
- В Крыму назвали лживой предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН
- 18 нояб
- «Родился украинцем — умер москалем»: как националисты радовались смерти Виктюка
- 18 нояб
- Ответные меры: чем грозит Украине арест российских самолетов
- 18 нояб
- Украина заочно арестовала 44 российских самолета из-за полетов в Крым
- 14 нояб
- «Чья бы корова мычала»: Лукашенко пригрозил Зеленскому потерей должности
- 10 нояб
- На Украине предложили принудительно переселять россиян в случае войны
- 9 нояб
- В Одессе разогнали митинг за снос памятника Екатерине Великой
- 3 нояб
- Кукиш вам, а не безвиз: Зеленский дошел до шантажа, уговаривая депутатов
- 1 нояб
- «Заговор олигархов» — Зеленский о решении Конституционного суда Украины
- 28 окт
- Полиция в Киеве попыталась помешать ветеранам развернуть знамя Победы
Читайте также
93%
-0.25 90.26
-0.09
Нашли ошибку?