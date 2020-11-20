«Вариант Зеленского»: Сатановский оценил слова Санду про вывод миротворцев

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 2 227

Политолог прочит Молдавии с новым президентом судьбу Украины и Армении.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что путь решения конфликта в Приднестровье должен быть мирным, но непременно включать вывод российских миротворцев из региона. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше», — заявила Санду.

Все действия нового лидера республики направлены на разрушение отношений с Россией. Об этом 5-tv.ru заявил политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский. По его мнению, таким путем идут многие страны, где руководят политики, которых «поставили» во власть.

«Такой нормальный вариант Зеленского. Было бы странным, если бы заявила что-то другое. Для этого, собственно говоря, ее туда и ставили. Перспективы у нее отсутствуют как таковые, и у страны, которую она возглавляет, тоже. Это на развал все [направлено — Прим.ред.]. Чтобы что-то построить, нужны другие люди. Этих ставят для развала. Они заведомо настроены на уничтожение любых связей с Россией, не важно совершенно — надо это Молдавии, не надо. Ее это вообще не интересует», — сказал Сатановский.

В качестве аналогичных фигур на мировой арене он назвал президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, Молдавию ожидает с большой долей вероятности похожий путь, как и вышеперечисленные страны.

«В Армении к власти пришел Пашинян — чем это закончилось для Армении, понятно. На Украине такой же президент, Зеленский. Чем это закончится для Украины — тоже понятно. Теперь в Молдавии такой президент. И там все тем же самым закончится, если она активничать начнет. А не начнет — может, и досидит до окончания своего срока. Кто же их знает, этих девушек-президентов», — заключил политолог.

Что касается вывода войск из Приднестровья, он добавил, что решением этого вопроса занимается верховный главнокомандующий. По его же мнению, вывод войск из конфликтных регионов в принципе не идет на пользу стабильности в мире.

Приднестровье — непризнанное государство, образовавшееся в результате самопровозглашения в 1990 году. Больше половины жителей его составляют русские и украинцы, они добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшегося силового вмешательства правительства Молдавии Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией. Поддерживают порядок на его территории миротворцы — 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали результаты президентских выборов в Молдавии.

Тема:
Украинский кризис
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