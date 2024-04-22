На Украине раскрыли число пытающихся сбежать из страны уклонистов

Главные направления для побега — Молдавия и Румыния.

Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть около десятка уклонистов. Об этом заявил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко.

«Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы», — цитирует чиновника телеканал ТСН.

Такие случаи, отметил он, фиксируются на границе ежедневно. Чаще всего уклонисты пытаются сбежать в Молдавию и Румынию, добавил Демченко.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине мужчина вырвался от пограничников на одном из контрольно-пропускных пунктов в Закарпатской области и сбежал в Венгрию. Инцидент произошел на фоне подписания украинским президентом Владимиром Зеленским закона об ужесточении мобилизации, который в ближайшее время вступит в силу.

Согласно документу, под мобилизацию подпадают граждане в возрасте от 25 лет. Отныне украинцы, имеющие в собственности более одного автомобиля, могут лишиться имущества в рамках «мобилизации транспортных средств», а за неявку в военкомат по повестке им грозит уголовная ответственность.