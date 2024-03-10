«Переговоры не означают капитуляцию»: что кроется за словами Папы Римского о «белом флаге» Украины
Прессек Бруни: слова Папы Римского о белом флаге Украины равны призывам к миру
Фото: www.globallookpress.com / VATICAN MEDIA
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Как объяснил глава службы печати Святого престола, Папа Римский старался призвать страны к дипломатическому решению украинского конфликта. Почему слова понтифика расценили иначе?
Папа Римский Франциск, говоря о «белом флаге» Украины в интервью швейцарской телерадиокомпании, имел в виду лишь стремление к справедливому миру. Об этом сообщил Маттео Бруни, глава службы печати Святого престола, в разговоре с Vatican News.
После того, как глава католической церкви призвал Киев взять в руки белый флаг в знак примирения с Москвой, в мировом сообществе слова понтифика произвели эффект разорвавшейся бомбы. На Папу Римского спустили всех собак, из-за чего официальному представителю Франциска пришлось встать на защиту главы церкви.
Официальный представитель Ватикана в беседе с прессой отметил, что понтифик стремился с помощью своих слов призвать страны к «прекращению огня» и «возродить переговоры» между государствами. Термин «белый флаг» Франциск использовал исключительно как «символ прекращения насилия», а не как знак, указывающий на поражение одной из сторон.
«Папа ясно указывает, что переговоры никогда не означают капитуляцию», — разъяснил Маттео Бруни.
Франциск, как заметил глава службы печати, надеется на мирное разрешение украинского конфликта с помощью дипломатии, а чтобы ожидаемый исход произошел, в церкви подсветили необходимость создать определенные условия «для поисков справедливого и прочного мира».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина должна иметь смелость поднять белый флаг, по заявлению Папы Римского.
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