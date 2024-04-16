Больше не друзья? Почему США помогают Израилю охотнее, чем Украине

Кирби: конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka
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Теперь украинский лидер Владимир Зеленский узнал, насколько он неважен для Белого дома.
Украинский конфликт существенно отличается от ситуации на Ближнем Востоке. Именно поэтому США не считают нужным отражать воздушные удары на украинской территории. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге Белого дома.
«Это был ожидаемый вопрос. Каждый конфликт уникален, с различными условиями воздушного пространства и спецификой угроз», — ответил он.
Он еще раз напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не намерен вовлекаться в него в «боевой роли».
«Мы обеспечивали Украину необходимыми средствами для защиты ее воздушного пространства. Однако в данный момент мы сталкиваемся с трудностями в этом направлении», — подытожил Кирби.
В минувшую субботу американские силы помогали сбивать иранские беспилотники и ракеты, которые летели в направлении Израиля в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-президент США Дональд Трамп собирается разрешить конфликт на Украине.
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