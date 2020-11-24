У дочери Конкина после вскрытия обнаружили целый букет заболеваний

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Татьяна Меркер
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Ранее в крови и моче наследницы актера нашли следы алкоголя и снотворного.

У дочери Конкина после вскрытия обнаружили целый букет заболеваний

Фото: Instagram @mimimishka3377

Специалисты продолжают расследование загадочной смерти дочери советского актера Софии Конкиной. Теперь журналистам стали доступны результаты судебно-медицинской экспертизы, из которых следует, что у девушки был ряд опасных заболеваний. Это и кардиомиопатия, и фиброз мягкой мозговой оболочки, и артерионефросклероз и прочие проблемы.

Кроме того, сообщалось, что в крови и моче Кончиной были обнаружены следы алкоголя. Их концентрация составила около 0,4 промилле, что соответствует среднему опьянению.

Адвокат семьи погибшей в свою очередь заявил, что незадолго до смерти девушка делала ЭКГ, и у нее не было обнаружено серьезных проблем с сердцем. Кроме того, в медицинской марте девушки также нет отметок о подобных заболеваниях.

София Конкина скончалась два месяца назад в столичном центре «Джамп-клуб». Ее обнаружили на дне бассейна, врачи не смогли реанимировать девушку после минуты, проведенной под водой. Ее отец — заслуженный артист РФ Владимир Конкин — не верит, что та могла просто утонуть. Девушка прекрасно плавала. При вскрытии в крови и моче его наследницы нашли более двух промилле алкоголя и следы снотворного. И все же семья настаивает, что с ее гибелью все было не так просто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойфренд Конкиной объяснил пропажу ее драгоценностей за несколько миллионов рублей.

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