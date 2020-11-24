Экс-участница «Тату» Юлия Волкова сообщила о рецидиве рака

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Алина Потёмкина
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Только в октябре этого года артистка заявляла, что готова вновь вернуться на сцену.

Экс-участница «Тату» Юлия Волкова сообщила о рецидиве рака

Фото: Instagram @official_juliavolkova

Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова сообщила о рецидиве онкологического заболевания. Буквально в конце октября певица радовала поклонников новостями о том, что ей удалось победить болезнь, и она возвращается на сцену.

В интервью федеральному телеканалу артистка призналась, что вновь вынуждена заниматься лечением. По ее словам, ей теперь дорог каждый день жизни.

«Мы живем в моменте. Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь, как, что. Это невозможно принять», — сказала Волкова.

По ее словам, в последние годы ей пришлось пройти ряд операций, последняя из них проводилась в Южной Корее, в Сеуле. Сейчас артистка не уверена в том, что готова возвращаться на сцену.

«Нужно ли мне это? Я пока не понимаю…» — признается Юлия.

Диагноз рак щитовидной железы певице поставили в 2012 году. Ей сделали операцию в одной из московских клиник, однако она прошла неудачно, и артистке повредили голосовой нерв. Она очень долго лечилась, пытаясь восстановить голос, посещала врачей в Германии, Израиле, Корее. Но когда это увенчалось успехом, вернулся и рак. Ранее 5-tv.ru писал, что в августе этого года Юлия рассказывала, как держалась во время борьбы с заболеванием, и что помогло ей дважды победить онкологию.

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