Полиция Калининграда расследует избиение Павла Прилучного

Правоохранительные органы Калининграда начали расследование обстоятельств избиения актера Павла Прилучного в клубе «Завод». Об этом рассказал один из друзей артиста, местный бизнесмен Илья Васильев.

«Полиция уже занимается заявлением Прилучного о нападении на него в клубе Калининграда. Лично меня уже допрашивали следователи из уголовного розыска, хотя я не присутствовал в тот вечер в клубе», — цитирует его слова Интерфакс.

Сам Васильев не знает деталей нападения на его товарища. А вот другой друг Прилучного уже рассказывал, что это был мужчина заметно крупнее звезды «Мажора». Это объясняет тяжелые травмы лица, полученные Прилучным.

«Знаю точно, что там было точно нападение на Павла и нанесение ему тяжкого вреда здоровью. Это уже не штраф, а уголовное дело», — резюмировал Васильев.

В УМВД по Калининградской области комментариев на тему случившегося с Павлом Прилучным пока не дали.

Актер из «Закрытой школы» был в Калининграде на съемках продолжения сериала «Клетка». Съемки там неоднократно требовали присутствия Прилучного в этом городе, но раньше ничего дурного с ним там не случалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный вышел на связь после госпитализации и поделился с поклонниками подробностями происшествия.