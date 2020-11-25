Полиция Калининграда расследует избиение Павла Прилучного

|
Анастасия Шадская
1 224

Актер был госпитализирован в частную клинику Москвы с травмой головы и множественными гематомами.

Полиция Калининграда расследует избиение Павла Прилучного

Фото: Instagram @bugevuge

Правоохранительные органы Калининграда начали расследование обстоятельств избиения актера Павла Прилучного в клубе «Завод». Об этом рассказал один из друзей артиста, местный бизнесмен Илья Васильев.

«Полиция уже занимается заявлением Прилучного о нападении на него в клубе Калининграда. Лично меня уже допрашивали следователи из уголовного розыска, хотя я не присутствовал в тот вечер в клубе», — цитирует его слова Интерфакс.

Сам Васильев не знает деталей нападения на его товарища. А вот другой друг Прилучного уже рассказывал, что это был мужчина заметно крупнее звезды «Мажора». Это объясняет тяжелые травмы лица, полученные Прилучным.

«Знаю точно, что там было точно нападение на Павла и нанесение ему тяжкого вреда здоровью. Это уже не штраф, а уголовное дело», — резюмировал Васильев.

В УМВД по Калининградской области комментариев на тему случившегося с Павлом Прилучным пока не дали.

Актер из «Закрытой школы» был в Калининграде на съемках продолжения сериала «Клетка». Съемки там неоднократно требовали присутствия Прилучного в этом городе, но раньше ничего дурного с ним там не случалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный вышел на связь после госпитализации и поделился с поклонниками подробностями происшествия.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.81
0.05 89.89
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:21
Россияне могут остаться без алкоголя 1 и 2 января
11:07
Видео: Автомобиль консульства Литвы сбил женщину на переходе в Петербурге
11:00
Почему Максим Аверин к 45 годам не женился и не обзавелся детьми?
10:55
Работники благотворительного фонда избили и изнасиловали петербуржца
10:47
«Отсутствие чувствительности в руке» — Бузова о восстановлении после инсульта
10:38
Скончался писатель-фантаст Сергей Синякин

Сейчас читают

Александр Ширвиндт вместе с женой госпитализирован с пневмонией
Как Алексей Панин живет в Испании и почему уехал из России?
Ответ агента Прилучного о госпитализации и новые версии случившегося с актером

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми