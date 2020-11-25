«Душевная боль»: таролог заявила, что Обидина могла предвидеть свою смерть

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 2 841

Марианна Абравитова считает, что в трагедии не все так однозначно, поэтому родственники актрисы хранили молчание.

Фото, видео: Кадр из фильма "Небесный суд. Продолжение" (2014); 5-tv.ru

Смерть актрисы Светланы Обидиной стала неожиданностью даже для ее близких друзей и коллег. Дело в том, что родственники погибшей решились рассказать о трагедии только сегодня, хотя актриса ушла из жизни еще 18 ноября. Таролог Марианна Абравитова разложила карты, чтобы выяснить истинные причины подобной скрытности.

Абравитова отметила, что в смерти звезды сериала «Довлатов» не все так однозначно, как могло показаться. По ее словам, родственники не желали создавать «шумихи» вокруг смерти Обидиной.

«Они хотели сделать этой процесс похорон закрытым и интимным, чтобы на нем не было чужих», — подметила эксперт.

С другой стороны поступить именно таким образом родственников заставила сама причина смерти актрисы.

«Ходят слухи, что это COVID. В моем раскладе так не получилось. Есть тема множественных хронических заболеваний, также идет некая душевная боль, разочарованность в жизни», — пояснила таролог.

Абравитова также заметила, что артистка будто «призывала свою смерть». Она сказала, что Обидина буквально предвидела свою кончину и сильно страдала. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно об ушедшей из жизни актрисе из «Улиц разбитых фонарей» Светлане Обидиной.

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