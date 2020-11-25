«Папа уже несвежий»: Ширвиндт-младший пошутил над слухами о «тяжелом» состоянии отца

Сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта опроверг слухи о тяжелом состоянии отца, у которого подтвердился коронавирус. Телеведущий Михаил Ширвиндт записал видеообращение к поклонникам в Instagram, где заявил: папа, конечно, уже «несвежий», однако беспокоиться о его жизни и здоровье не стоит.

Шоумен еще раз повторил, что известный актер вместе с супругой Натальей Белоусовой, также инфицированной COVID-19, действительно находится в больнице. Однако здесь имеет место банальная «перестраховка». Из-за почтенного возраста родителей на семейном совете было принято решение остаться под наблюдением врачей, а не просто «отлеживаться» дома.

«Меня замучили бесконечные звонки СМИ. Все, слава Богу, нормально. У папы этот жуткий COVID, но в очень легкой форме: температура небольшая, легкий кашель. У мамы вообще бессимптомно! С такими симптомами лечатся дома, но, учитывая, что папа уже несвежий, и мама, решили поместить их в больницу, где они получают все необходимые терапевтические услуги», — констатировал Михаил.

А в заключение добавил, что публика скоро сама сможет убедиться в вышесказанном: в ближайшие дни он планирует записать с папой новый видеоролик.

Instagram @shirvindt

Узнав правду из первых уст, поклонники Александра Ширвиндта, кажется, «выдохнули». Они пожелали любимцу и его супруге огромного здоровья, а Михаилу выразили огромную благодарность за то, что держит всех в курсе дела.

«Если бы Александр Анатольевич мог только представить, сколько людей его любят! Здоровья и удачи ему!»

«Мама с папой все преодолеют! У них сильная поддержка в Вашем лице. Вам тоже сил!»

«Тьфу-тьфу, скорейшего выздоровления вашим родителям!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю любви Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой, проживших вместе более полувека.