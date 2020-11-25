«Горе-вымогателями» назвал женщин, пытавшихся шантажом заполучить несколько миллионов рублей от шоумена Сергея Глушко звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, предполагаемые мошенницы из Краснодарского края, вероятно, даже не подозревали, какое наказание последует за их деяния. Потому как, если бы хоть немного были знакомы с юриспруденцией, просто не рискнули бы пойти на тяжкое преступление.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Жорин пояснил, что поступок женщин попадает под статью 163 УК РФ «Вымогательство». А если еще точнее, под ее третью часть, где четко прописано, что требование более миллиона рублей является обстоятельством отягчающим наказание за нарушение законодательства.

«К сожалению, чужой негативный опыт никого не учит. Такие же вымогатели, в свое время, пытались требовать деньги у Никаса Сафронова, Филлипа Киркорова <…> и, естественно, все оказывались на скамье подсудимых. <…> Это не просто уголовная статья. Это часть 3 статьи 163 УК РФ, и ответственность за это преступление — от семи до 15 лет лишения свободы. Третья часть наступает в случае вымогательства в особо крупном размере. Начинается уже от одного миллиона рублей», — подчеркнул звездный адвокат.

Заявление в полицию о вымогательстве двух миллионов рублей бодибилдер Сергей «Тарзан» Глушко подал два дня назад. В нем он отмечал, что некие дамы шантажируют его «сливом» интимного ролика в интернет. Агрессивную переписку женщины вели с артистом с 16 октября. 25 ноября стало известно, что правоохранители задержали предполагаемых преступниц.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сам Сергей «Тарзан» Глушко прокомментировал поимку его шантажисток.