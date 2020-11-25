«Рука Бога»: чем запомнится миру легенда футбола Диего Марадона

Один из величайших футболистов в истории, аргентинец Диего Марадона скончался 25 ноября, спустя почти месяц после своего 60-летия. Его гибель стала невосполнимой утратой не только для близких и коллег, но и миллиардов футбольных фанатов по всему миру. 5-tv.ru рассказывает о жизни и карьере выдающегося спортсмена.

«Я — актер! Потому что я живу, как мне хочется. Но актерам дают сценарий и они его читают. Правда? А я не читаю. Я так живу, и в этом моя игра», — Диего Марадона.

Диего Марадона — «Рука Бога»

Выдающийся футболист родился 30 октября в городе Ланус, расположенном в провинции Буэнос-Айреса. Его родители — простые люди: папа Диего Марадона — был рабочим, мама Дальма Сальвадора Франко — домохозяйкой. С самого детства их сын проявлял огромный интерес к футболу. Но даже подумать не мог, какая судьба ему уготована.

Когда Диего было восемь, его потенциал заметил скаут местного ФК «Архентинос Хуниорс». Юного спортсмена взяли нападающим в детскую команду коллектива. Помимо своих основных обязанностей на поле, в перерывах матчей взрослой команды Марадона жонглировал перед публикой мячом, что умиляло и восхищало присутствующих.

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Уже в 16 лет целеустремленный футболист дебютировал в основном составе «Архентинос Хуниорс». Свой первый «взрослый» мяч забил 14 ноября 1976 года. Спустя пять лет, в 1981-м, Диего подписал контракт с «Бока Хуниорс», а летом 1982-го был выкуплен испанской «Барселоной» за огромные деньги. Несмотря на то, что будучи в составе именитого клуба он пропустил множество матчей из-за травмы, ему все же удалось выиграть Кубок и Суперкубок Испании и даже Кубок испанской лиги!

Спустя два года неподражаемого Диего Марадону «переманил» ФК «Наполи», в составе которого он выиграл два чемпионата Италии — в 1987-го и 1990-го годов, в 1987 году — Кубок, а в 1990-м — Суперкубок страны. В 1989-м завоевал Кубок УЕФА. И тут важно сделать паузу, чтобы рассказать о событии, прославившем футболиста на весь мир.

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«Тот самый» гол

22 июня 1986-го состоялся легендарный матч ¼ финала Чемпионата мира между Аргентиной и Англией в Мехико. Начало второго тайма, 51-я минута. Марадона пытается отдать диагональный пас партнеру и продолжает движение к воротам противника. Трибуны замерли: мяч отскакивает от ноги полузащитника Стива Ходжа в сторону штрафной линии, где Марадона уверенно его перехватывает и кулаком левой руки забивает гол.

Удивительно, что судья засчитал этот мяч, несмотря на протесты фанатов. После оказалось, что арбитр принял кулак Диего за его голову.

«Гол был забит отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога», — иронично отметил сам футболист.

Позднее в одном из телешоу он расскажет, что счел тот самый мяч «реваншем» за поражение Аргентины от Великобритании в Фолклендской войне (2 апреля — 4 июня 1982 года).

Личная жизнь

Известный футболист был женат лишь однажды — на соотечественнице Клаудии Вильяфанье. Церемония бракосочетания была шикарная: порядка 1500 гостей и около двух миллионов долларов потрачено на оформление банкета. Женщина подарила любимому двух дочерей. Правда, жизнью в браке звезда мирового футбола не ограничился.

Марадону ни единожды заставали в компании прекрасных моделей. Мало того, он даже признал рожденных любовницами детей. Впрочем, вскоре увлечения Диего надоели Клаудии, и отношения между влюбленными угасли. После ухода из семьи футболист закрутил роман с простой учительницей, которая вскоре родила ему сына. Но и этот союз распался.

Незадолго до смерти Диего встречался с моделью по имени Росио Олива, которая была младше его на 30 лет. Ради любимой он даже сделал пластическую операцию. Признавался: хочет выглядеть рядом с прелестницей также шикарно. Пара дважды собиралась пожениться, однако громкие скандалы с выяснениями отношений всякий раз мешали дойти до ЗАГСа.

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