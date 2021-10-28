Растет число страдающих херофобией: почему в пандемию люди стали бояться счастья?

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Виктория Андреева
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Психотерапевт и психолог рассказали о неприятных последствиях всеобщей паники из-за коронавируса.

Растет число страдающих херофобией: почему в пандемию люди стали бояться счастья?

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Не всегда пресловутый «выход из зоны комфорта» стимулирует человека на новые свершения. Порой нестандартная ситуация лишь вселяет страх и неуверенность, отчего нередко рождаются фобии. Как, например, в случае с пандемией коронавируса, по итогам которой едва ли не у каждого пятого жителя Земли выработалось «отвращение» к счастью.

Как объяснил в беседе с «Доктор Питер» президент Профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров, по-научному «боязнь» счастья называется херофобией. Страдающие ей люди не могут позволить себе расслабиться и наслаждаться жизнью здесь и сейчас, поскольку бояться, что вскоре им придется об этом горько пожалеть.

«Человек говорит себе: „Пусть не будет никакого переживания счастья, но зато не будет и несчастий в моей жизни“. Таким образом он и держится, избегая счастья. У психологически „непродвинутых“ людей счастье — это своего рода побочное явление: что-то сделал, вот тебе счастье», — уточнил эксперт.

Избавиться от херофобии можно?

Той же точки зрения придерживается и президент РАО, психолог Юрий Зинченко. Он отмечает, что в мире и до пандемии коронавируса насчитывалось огромное число херофобов, однако после нее эта цифра может увеличиться в разы. Неопределенность — вот что пугает человечество. Даже при условии, что спустя несколько месяцев оно научилось жить по новым схемам и моделям, считает специалист.

«Есть те, у кого новое вызывает тревогу и даже панику, которая парализует их деятельность. Для других же это нормальное состояние, стимул для исследовательской деятельности. Они наблюдают за ситуацией, за собой в этой ситуации и для них это ситуация развития. <…> В психологии она называется методом включенного эксперимента», — заключил Зинченко.

Подводя итоги, эксперты отметили, что даже в сложной ситуации людям важно научиться «жить на светлой стороне». Говоря иначе, рассматривать любую проблему не как препятствие, а как очередную ступень личностного роста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне из-за страха ограничений начали скупать все товары из магазинов.

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