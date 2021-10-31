О каких психологических проблемах могут говорить татуировки на теле человека

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Юлия Федорова
Эксклюзив 2 051

Семейный специалист Станислава Зарудная рассказала, что желание не оставить на коже чистого места — признак болезни.

Фото, видео: Depositphotos / beornbjorn; 5-tv.ru

Многие делают татуировки на теле в честь каких-то событий или для красоты. Но когда у человека возникает тотальное увлечение модификациями, то пора бить тревогу. C психологической точки зрения это может быть результатом аутоагрессии.

«Аутоагрессия — это та же агрессия, только направлена не вовне, а на себя, и в данном случае проявляющаяся через самоповреждение кожного покрова. Также как и татуировок, это касается пирсинга, шрамирования и различного рода имплантаций», — поясняет семейный психолог Станислава Зарудная.

Аутоагрессией называют действия, направленные на нанесение ущерба физическому и психическому здоровью. Самоповреждение кожного покрова — не всегда осознаваемое желание причинить себе вред. Психологи связывают это желание с запретами на проживание определенного рода чувств. Кроме того, повреждают свою кожу те, кто не может вынести негативные эмоции и переживания внутриличностного конфликта. Аутоагрессию воспринимают как способ пережить душевную боль.

Станислава Зарудная объясняет, что более сложные психологические концепции рассматривают такое поведение как результат неправильного образа тела. Он начинает формироваться в раннем детском возрасте и играет важную роль всю жизнь человека.

Образ тела выстраивается из различных компонентов. Любители большого количества татуировок на теле осмысливают разного рода жизненные ситуации, сохраняют их «на память».

По мнению эксперта, сегодня сложно провести грань между самоповреждающим отношением к телу и модой на «украшение» себя.

«Но тем не менее, любые агрессивные модификации тела, которые связаны с повреждениями, причинениями боли, экстремальными изменениями или разрушениям тела относятся к отклоняющемуся поведению», — предупреждает психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что татуировки могут повлиять на здоровье их обладателя — например, ухудшить терморегуляцию тела.

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