«Во всем надо знать меру!» — Ходченкова напугала фанатов своей худобой

|
Егор Измалкин
3 262

Поклонники актрисы считают, что постоянные диеты не доведут ее до добра.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @alexander_tsypkin

Актриса Светлана Ходченкова в последнее время переусердствовала в похудении и может довести себя до критического состояния, считают ее поклонники. Она обеспокоила фанатов своих внешним видом, после того, как писатель и сценарист Александр Цыпкин разместил на своей странице в Instagram новую фотографию артистки.

На снимке она без макияжа, сидит за столом, облокотившись на колено. Творческий союз готовится к съемкам новой короткометражки и репетирует диалоги.

«— Ты будешь пиццу? — Я жирная, некрасивая свинья. — Это понятно, ты пиццу будешь? — Да», — написал сценарист шутливый диалог под фотографией.

Instagram @alexander_tsypkin

Поклонники заметили, что Ходченкова выглядит измотанной и очень худой.

«Твое похудение до добра точно не доведет!»;

«Света, запомни, во всем надо знать меру!»;

«Вскоре тебя ветром будет сдувать»;

«Хударба совсеееееем! Ей не идет», обеспокоились фанаты.

С лишним весом Ходченкова ведет борьбу с юности. Она всегда считала, что в кадре смотрится очень полной и постоянно сидела на диетах. Однажды артистка похудела на 12 килограммов. Звезда добилась этого с помощью дробного и малокалорийного питания, а также физической активности — она регулярно занимается фитнесом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксению Собчак возмутило желание Ходченковой увеличить грудь.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.86
0.41 90.46
0.43
Что нужно сделать в коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря? Советы ас...

Последние новости

16:20
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина: самые яркие цитаты прошлых лет
16:04
«Меры были приняты»: Песков объяснил, почему Путин не надел маску в Сарове
15:54
Задержана подстрекательница в убийстве из-за ссоры в родительском чате
15:42
Что нужно сделать в коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря? Советы астролога
15:34
Экс-глава ФСИН арестован судом по делу о злоупотреблении полномочий
15:28
Рождественский пост: Как ограничивать себя с 28 ноября?

Сейчас читают

«Во всем надо знать меру!» — Ходченкова напугала фанатов своей худобой
В России вводится единый телефонный номер по коронавирусу
«Наконец-то без фотошопа»: Ивлеева показала огромную грудь и кривые плечи

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми