Актриса Светлана Ходченкова в последнее время переусердствовала в похудении и может довести себя до критического состояния, считают ее поклонники. Она обеспокоила фанатов своих внешним видом, после того, как писатель и сценарист Александр Цыпкин разместил на своей странице в Instagram новую фотографию артистки.

На снимке она без макияжа, сидит за столом, облокотившись на колено. Творческий союз готовится к съемкам новой короткометражки и репетирует диалоги.

«— Ты будешь пиццу? — Я жирная, некрасивая свинья. — Это понятно, ты пиццу будешь? — Да», — написал сценарист шутливый диалог под фотографией.

Instagram @alexander_tsypkin

Поклонники заметили, что Ходченкова выглядит измотанной и очень худой.

«Твое похудение до добра точно не доведет!»;

«Света, запомни, во всем надо знать меру!»;

«Вскоре тебя ветром будет сдувать»;

«Хударба совсеееееем! Ей не идет», — обеспокоились фанаты.

С лишним весом Ходченкова ведет борьбу с юности. Она всегда считала, что в кадре смотрится очень полной и постоянно сидела на диетах. Однажды артистка похудела на 12 килограммов. Звезда добилась этого с помощью дробного и малокалорийного питания, а также физической активности — она регулярно занимается фитнесом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксению Собчак возмутило желание Ходченковой увеличить грудь.