Супругу эпатажного Бари Алибасова — актрису Лидию Федосееву-Шукшину — сразил криз после просмотра очередного видео с любовными утехами продюсера и его новой возлюбленной Виктории. Как сообщила в беседе с 5-tv.ru адвокат звезды Юлия Вербицкая-Линник, в настоящее время состояние здоровья ее клиентки оставляет желать лучшего.

«Да, к сожалению, после просмотра хоум-видео Бари Каримовича ее состояние серьезно ухудшилось. В данный момент она находится дома, были приглашены медики. Ей оказали необходимую помощь. Мы полагаем, что состояние жизни вне опасности, но, конечно, отмечаем, что выходки со стороны Бари Каримовича и его команды, сказываются губительно на состоянии здоровья актрисы», — подчеркнула юрист.

Вербицкая-Линник высказала предположение, что Алибасов и его окружение публикуют в сети ролики провокационного содержания из корыстных соображений. В частности, по версии адвоката, это имеет самое прямое отношение в деле о квартире, которую селебрити не могут поделить вот уже несколько месяцев.

«Бари Каримович и его команда, видимо, хотят сделать все, чтобы Лидия Николаевна чувствовала себя как можно хуже в попытке удержать ту квартиру, которую суд ей уже возвратил. Мы видим подо всем этим спланированную акцию и отвратительные действия в своей последовательности», — заявила Вербицкая-Линник.

Она также подчеркнула, что со своей стороны, равно как и родственники Федосеевой-Шукшиной, сделает все возможное, чтобы оградить звезду от негативной информации, а также выразила надежду, что Алибасов, наконец, задумается и перестанет строить козни своей, пока еще законной, супруге.

В заключение Юлия отметила, что уже 10 декабря состоится предварительное слушание по иску о расторжении брака между Лидией Николаевной и Бари Каримовичем. В связи с чем юрист лично обратилась к Алибасову с просьбой не затягивать процесс.

«Продолжение брачных отношений в том качестве, котором есть они невозможны, мучительны для Лидии и неправильны», — отметила адвокат актрисы.

Что же касается квартирного вопроса, то, по словам юриста, команда Алибасова продолжает путать следственные органы. В частности, теперь заявляет, что ни продюсер, ни его помощник не требуют от Федосеевой-Шукшиной никаких денег.

«Поэтому что я могу сказать? Единственное, могу попросить: берегите Лидию Николаевну. Действительно, ее состояние здоровья сейчас оставляет желать лучшего. И подобного рода выходки оскорбительные, унизительные и рассчитанные только на то, чтобы вызвать как можно более скорое ухудшение состояние ее здоровья. Они являются недопустимыми», — подытожила юрист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной прокомментировала новость о ребенке Бари Алибасова от «тайной массажистки».