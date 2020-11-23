Адвокат Федосеевой-Шукшиной прокомментировала новость о ребенке Алибасова

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Светлана Александрова
Эксклюзив 1 098

От сообщений о беременности молодой любовницы продюсера у его законной супруги поднялось давление.

Фото, видео: Instagram @alibasov_nana; 5-tv.ru

Лидия Федосеева-Шукшина очень переживает из-за новостей о беременности молодой любовницы ее законного супруга Бари Алибасова. О том, что продюсер группы «На-На» собирается стать отцом в 73 года, рассказал на днях его PR-директор Вадим Горжанкин. По словам адвоката Федосеевой-Шукшиной Юлии Вербицкой-Линник, подобное поведение 82-летняя актриса считает, мягко говоря, неэтичным.

«Мы полагаем такое поведение и подобное выступление недостойными, постольку поскольку, несмотря на то что Лидия Николаевна уже подала документы на расторжение брака, брак пока не расторгнут, и выступать с подобными заявлениями как минимум неэтично», — заявила представитель Федосеевой Шукшиной в интервью 5-tv.ru.

По словам адвоката, после всех этих новостей самочувствие Лидии Николаевны ухудшилось, у нее поднялось давление. Актриса «крайне угнетена» этой ситуацией и комментировать личную жизнь супруга не хочет и не будет.

«Она очень переживает, ей обидно, и она полагает, что очень неправильно и очень некорректно вести себя подобным образом по отношению к ней», — добавила Вербицкая-Линник.

Она также подчеркнула, что ни о каком браке между Алибасовым и его молодой помощницей речи идти не может, и единственный зарегистрированный брак, в котором состоит Бари Каримович, это брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной. А после того как суд его расторгнет, продюсер «волен делать все, что ему заблагорассудится».

Ранее, PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил 5-tv.ru, что пол ребенка, которого собирается родить продюсеру художник и танцовщица Виктория Полторацкая, пока неизвестен, но будущий отец уже выбрал имена для младенца.

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