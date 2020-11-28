Куда исчезают антитела к коронавирусу — объясняет эксперт

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Татьяна Меркер
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Кандидат медицинских наук Сергей Леонов посоветовал не бояться их снижению в крови.

Куда исчезают антитела к коронавирусу — объясняет эксперт

Фото: Depositphotos / issaro.now2

Тема:
Эпидемия коронавируса

Кандидат медицинских наук, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов объяснил, почему не нужно бояться снижения антител к коронавирусу.

По словам специалиста, их содержание к крови уменьшается спустя несколько месяцев после того, как организм победил инфекцию, что совершенно нормально. В интервью радио Sputnik эксперт добавил, что организм снова нарастит титр антител при столкновении с вирусом.

«В организме существуют клетки памяти, которые помнят, как эти антитела вырабатывать, они мгновенно начинают вырабатываться, поэтому большого значения сам титр антител не имеет», — пояснил Сергей Леонов.

Кандидат медицинских наук также отметил, что у организма есть антитела к разного рода вирусам, но он не может постоянно поддерживать высокую напряженность иммунитета ко всем болезням.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биолог назвала главную проблему всех вакцин против коронавируса.

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