Замглавы свердловского Новоуральска застрелили на охоте

Заместитель главы города Новоуральск Свердловской области Михаил Черницкий погиб сегодня ночью во время охоты под Алапаевском. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на источник.

Предварительно, высокопоставленного чиновника застрелили.

«По данному факту Алапаевским следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 „Причинение смерти по неосторожности“», — сообщил изданию помощник регионального управления СКР Максим Чалков.

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В ведомстве добавили, что оружие, из которого был произведен выстрел, изъято.

Михаилу Черницкому было 58 лет. На должность он был назначен в августе этого года. До этого он занимал пост замначальника управления Свердловского отделения «Сбербанка».