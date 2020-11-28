Замглавы свердловского Новоуральска застрелили на охоте

|
Светлана Шевченко
1 036

Трагедия произошла минувшей ночью под Алапаевском.

Замглавы свердловского Новоуральска застрелили на охоте

Фото: Depositphotos / mariakray

Заместитель главы города Новоуральск Свердловской области Михаил Черницкий погиб сегодня ночью во время охоты под Алапаевском. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на источник.

Предварительно, высокопоставленного чиновника застрелили.

«По данному факту Алапаевским следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 „Причинение смерти по неосторожности“», — сообщил изданию помощник регионального управления СКР Максим Чалков.

Novouralsk.su

В ведомстве добавили, что оружие, из которого был произведен выстрел, изъято.

Михаилу Черницкому было 58 лет. На должность он был назначен в августе этого года. До этого он занимал пост замначальника управления Свердловского отделения «Сбербанка».

Читайте также

+1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.86
0.41 90.46
0.43
Коридор затмений и эра Водолея: Каким будет декабрь 2020-го?

Последние новости

21:23
«Основа основ» — врачи оценили советы инфекциониста по лечению COVID-19 дома
21:07
Лоза обвинил Киркорова в своей невостребованности на «Голубых огоньках»
20:52
Массовые беспорядки на демонстрации в Париже превратились в побоище — видео
20:40
Памятник герою Русско-персидской войны генералу Котляревскому открыт в Крыму
20:28
«Ему есть было нечего»: футболист Дмитрий Баринов о воссоединении с отцом
20:15
Песков анонсировал послание Путина Федеральному собранию

Сейчас читают

Малярия или коронавирус: Как не заразиться смертельной болезнью на отдыхе?
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница
«Наконец-то без фотошопа»: Ивлеева показала огромную грудь и кривые плечи

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми