Туберкулез, саратовские «связи» и тайный ребенок: секреты Евгения Миронова

Художественному руководителю Театра наций и народному артисту РФ Евгению Миронову 29 ноября исполнилось 54 года. За его плечами — множество разнообразных ролей в театре и кино. Его обожают зрители — казалось бы, они должны знать о нем все. Но это не так — у Евгения Миронова есть немало тайн, известных далеко не всем.

Страшная болезнь

В детстве семья Евгения Миронова узнала об ужасном диагнозе своего сына. Шестилетний мальчик заболел туберкулезом кости. Сама по себе опасная болезнь могла оставить ребенка инвалидом и лишить его возможности ходить.

Его родители — работница завода и водитель — были в шоке. К счастью, страшной перспективы удалось избежать. Евгений полностью поправился после лечения в санатории в крымском Евпатории.

Мечты о театре

Родители будущего актера имели далекие от творчества специальности. Но после работы они активно участвовали в самодеятельности. Их рассказы помогли сформировать единственную мечту маленького Жени — стать артистом.

Евгения отправили учиться игре на аккордеоне, что он ненавидел. Он грезил сценой. Уже в детстве они с сестрой Оксаной ставили домашние спектакли. Подростком Миронов стал играть в любительском театре, а после окончания восьмого класса поступил в Саратовское театральное училище. Едва окончив первый курс, он отправился покорять Москву.

Саратовские «связи»

В столице Миронов решил искать заступничества у актера Олега Табакова. Они не были знакомы, но тот, как и сам Евгений, родился в Саратове. Дождавшись актера после одного из спектаклей, Миронов представился и признался, что приехал с его родины.

Табаков дал ему свой домашний номер и позже пригласил на просмотр в Школу-студию МХАТ. Евгений с легкостью прошел пробы и поступил на второй курс. Долгое время он полагал, что такие жесты делают многие знаменитости — помогают провинциалам, особенно из Саратова, и разрешают звонить им домой. Лишь много позже он осознал, что Табаков поступил так, потому что был Табаковым.

Саратовские «связи» на этом кончились. Учитель был очень строг к Евгению во время учебы. Тот, в свою очередь, старался изо всех сил. И это окупилось — в свою «Табакерку» Табаков пригласил служить Миронова и Владимира Машкова, двух своих выпускников. Как показало время — не зря, оба прославились.

Актерская карьера

Евгений добился успеха и на театральной сцене, и в кино. В постановках Робера Лепажа и Петера Штайна он сыграл роли Гамлета, принца Датского. А в кино дебютировал еще студентом в фильме «Жена керосинщика».

Кадр из сериала «Идиот» (2003)

Многие считают, что прорыв для Миронова случился после роли в картине «Любовь» Валерия Тодоровского. Другие — что после «Утомленных солнцем». Но большинство узнало о его существовании после выхода сериала «Идиот» с князем Мышкиным в исполнении Евгения. Эта роль считается одной из самых звездных в его карьере — наряду с «Временем первых» и «Ревизором».

В 2006 году авторитет Миронова принес ему и пост художественного руководителя Государственного театра Наций.

Тайные отношения?

Свою личную жизнь Евгений Миронов тщательно скрывает, хотя романов ему приписывали немало. Мама актера, Тамара Миронова, много лет мечтала, что сын женится на достойной девушке и создаст семью. Но этого до сих пор не произошло.

Таинственность Миронова заставляет фанатов самих додумывать про его дам сердца. Считается, что первой его любовью была однокурсница в Саратове — Мария Горелик. Она в итоге вышла замуж за его друга и репатриировалась в Израиль, но Миронов сохранил с ней дружеские отношения и даже иногда навещает там ее семью.

Миронову приписывали роман с актрисой Анастасией Заворотнюк, но тут скорее можно назвать актера свахой, чем ее возлюбленным. На его дне рождения она встретила первого мужа Олафа Шварцкопфа. Также поговаривали о связи Миронова с балериной Ульяной Лопаткиной и о некой гражданской жене Марианне, которую никто никогда не видел.

Instagram @emironovofficial

Миронова перманентно сводят со всеми партнершами по фильмам. Да и стоит ему появиться с женщиной рядом на премьере, как им сразу приписывают отношения. Было так с Аленой Бабенко, Юлией Пересильд, Анной Чиповской, Чулпан Хаматовой и многими другими. Но все это так и осталось на уровне слухов.

Загадочный сын

В 2019 году в прессе заговорили, что у вечного холостяка Евгения Миронова есть сын. Некие анонимные источники, близкие актеру, утверждали, что его наследник появился на свет благодаря суррогатной матери.

Причем клинику, якобы, посоветовала любимчику певица Алла Пугачева — она сама в последний раз стала матерью в 63 года и не хотела для друга такой судьбы. В итоге некоторое время спустя Миронов признался, что новости про сына — правда, причем скрывал он его не один год.

Instagram @emironovofficial

Мальчика зовут Петя, ему уже шесть лет. Воспитывать его помогает Миронову мама — младенец после рождения сначала жил у нее, но потом перебрался к отцу.

В сентябре 2020 года Миронов впервые вышел в свет с сыном. Они появились на премьере мультфильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна» вместе с двумя племянниками актера. Тогда Евгений признался, что мальчик помог ему в озвучке этого фильма. У ребенка также есть удобная комнатка в Театре наций — он может там отдыхать и спать, пока отец работает.

Фанаты считают, что сын невероятно похож внешне на отца. Они надеются, что мальчик унаследовал и актерский талант Миронова, чтобы потом пойти по его стопам.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Максим Аверин к 45 годам не женился и не обзавелся детьми.