Сильная слабая женщина: Нина Гребешкова отмечает 90-летие

Заслуженной артистке России Нине Гребешковой 29 ноября исполняется 90 лет. Она сыграла более 80 ролей в кино, но всенародную любовь ей принесли персонажи из комедий Леонида Гайдая, с которым актриса прожила 40 лет. Гребешкова, например, сыграла жену героя Юрия Никулина в фильме «Бриллиантовая рука». А сама она говорит, что главная ее роль — «жена Гайдая».

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)

Интересно, что стать актрисой совсем не было заветной мечтой Нины Гребешковой. Она родилась в Москве в 1930 году. Когда началась Великая Отечественная война, ее папа ушел на фронт, а девочка с мамой и двумя братьями оказалась в эвакуации в Пензенской области.

Нина старательно училась, собираясь стать учительницей, но ее планы изменил случай. Однажды отец ее школьной подруги, поэт Владимир Луговской, завел с одноклассниками дочери разговор о планах на будущее и посоветовал Гребешковой попробовать поступить в театральный ВУЗ, разглядев в ней артистический талант. Вместе с Марией Луговской после окончания школы девушка и подала документы во ВГИК. И прошла.

Еще будучи студенткой она успела сняться в фильме «Честь товарища» и в картине «Испытание верности» Ивана Пырьева. Там же, во ВГИКе, Гребешкова повстречала свою судьбу. Из множества поклонников начинающая актриса выбрала однокурсника — высокого, худого фронтовика Леню Гайдая, который был на девять лет старше нее.

«Такой серьезный, высокий, худой, в очках, к тому же староста курса, сталинский стипендиат. Доброжелательный и при этом без столичного лоска. Не могу сказать, что сразу в него влюбилась. Вот репетируем: сижу спиной к двери. Ребята заходят — один, второй. Вроде ничего не происходит. А входит Гайдай — я чувствую его просто кожей», — цитирует Нину Гребешкову StarHit.

Кадр из фильма "Честь товарища" (1953)

Однажды Нина разговорилась с будущим режиссером, а тот вызвался проводить ее до дома. С тех пор они постоянно гуляли вечерами и беседовали обо всем на свете.

«Когда мы прощались, просто чмокались в щеку. Никаких взрослых поцелуев. И вот в один прекрасный день мой кавалер вдруг заявляет: «Что же это мы все ходим, ходим — давай поженимся», — рассказывала Нина Павловна.

Неожиданное предложение девушка не восприняла всерьез, но буквально на следующий день жених возмутился, что невеста не взяла с собой паспорт, чтобы расписаться в ЗАГСе. Гребешкова пожала плечами и пообещала принести в другой раз. Свадьбу студенты отпраздновали скромно, в коммуналке, только с самыми близкими друзьями, и долгое время многие знакомые даже не подозревали, что они поженились. А в 1957 году у пары родился единственный ребенок — дочь Оксана.

В документальном фильме «Нина Гребешкова. Я без тебя пропаду» актриса развенчала миф о том, что супруга знаменитого режиссера жила «как у Христа за пазухой». Гайдай действительно получал солидные гонорары за свои картины, но это было раз в два-три года, и эти деньги уходили на крупные покупки — машину, дачу, квартиру. В остальное время семью обеспечивала Нина Павловна. Кроме того, актриса взвалила на себя весь быт от готовки до ремонта. Именно она забивала в доме гвозди, она водила автомобиль и даже сама чинила его.

«Я его терпела. А терпела не потому, что мне было тяжело, а потому, что по-другому к нему относиться было нельзя», — вспоминает актриса.

Однажды устав от такой жизни Гребешкова объявила мужу, что уходит от него. Услышав это, Гайдай схватился за голову.

«Нина, я же без тебя пропаду…» — сказал он.

Жена гения поняла, что именно так и будет, и больше никогда на эту тему не заговаривала.

А вот ролями в кино супруг актрису не баловал — ей доставались в основном лишь эпизоды, хотя и яркие. Зато она с гордостью говорила мужу, что «слава Богу, ни одной картины ему не испортила».

Жизнь Нины Гребешковой разделилась на «до» и «после» в 1993 году, когда 70-летний Леонид Иович тяжело заболел и умер практически на руках у жены от закупорки артерии. Но актриса сумела справиться с потерей и, несмотря на солидный возраст, продолжает сниматься в кино. Она появлялась на экранах в фильме Георгия Данелии «Орел и решка», в детективном сериале про Виолу Тараканову, картинах «Легенда № 17» и «Экипаж», а уже в этом году снялась в сериале «Содержанки».

Кадр из фильма "Экипаж" (2016)

Столкнулась Нина Гребешкова и с обратной стороной жизни с гением. Уже через много лет после смерти мужа ей пришлось отстаивать честь Леонида Гайдая. Актрисы, снимавшиеся в его фильмах, начали публично рассказывать о домогательствах режиссера. Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей в своей автобиографической книге описала, как Гайдай пытался ее поцеловать в номере гостиницы, за стеной которого находилась его супруга. О «чересчур навязчивом» поведении режиссера рассказала и звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная.

«Изменял ли он мне? Мне это было неинтересно. И ему, думаю, тоже. Хотя он был очень увлекающимся. Любил всех своих героинь — наслаждался эксцентричностью Селезневой, прелестью Варлей. И я не ревновала, а как бы влезала в его шкуру. Я ему все разрешала. Пользовался ли он этим — не знаю», — говорила Нина Гребешкова.

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В одном из недавних интервью актриса призналась, что очень скучает по мужу, с которым, как она считает, ей очень повезло. И не бывает дня, чтобы она не вспомнила о нем.

«Знаете, я перематываю в памяти все, что между нами было, и удивляюсь — как он меня терпел, ведь я была такой невыносимой!» - сказала Нина Павловна.

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