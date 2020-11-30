«Не будь ковидиотом»: Сафонов рассказал про заболевшего сына от Савельевой
Известный телеактер женат на экс-участнице группы «Фабрика».
Фото, видео: Instagram @kirill_safonov, @sasha_savelieva
Актер Кирилл Сафонов рассказал подписчикам в Instagram, как их с женой Сашей Савельевой, напугала болезнь сына. Высокая температура заставила их думать, что малыш заразился коронавирусом. К счастью, все обошлось.
Это заставило артиста напомнить о важности ношения защитных масок. Именно в комментариях к новому посту он и поделился напугавшей его историей про маленького Леона.
«Я ношу маску. Стараюсь не снимать. Даже если в маске только я. Это не стыдно, это — правильно», — написал он и поставил «говорящие» хештеги #не #будь #ковидиот.
Мнения фанатов артиста о пользе и вреде масок разделились. Многие пользователи делились историями собственной борьбы с вирусом или тем, как заразились их близкие. Сафонов много общался с поклонниками на эту тему, хотя нашлись и те, кто в штыки воспринял предложение носить маски.
Поддержала отца и старшая дочка Сафонова — Анастасия. 26-летняя девушка давно живет в США, но придерживается того же мнения, что и отец.
«Ты же тоже всегда в маске, верно, доча?» — разволновался Кирилл.
«Да, потому что маска защищает не только меня, но и окружающих», — ответила ему наследница.
Судя по странице в Instagram певицы Саши Савельевой, маленький Леон уже полностью здоров. Она разместила трогательное фото с ним с недавней прогулки по заснеженной Москве.
Актер и исполнительница женаты уже десять лет. Их общий сын родился в 2019 году. Первый брак Сафонова закончился еще в 2001 году, бывшая супруга Елена пару лет назад умерла. Их дочь Анастасия вышла замуж в Израиле, но живет между Майами и Нью-Йорком.
Ранее 5-tv.ru писал, как Саша Савельева развеяла миф об идеальном браке с Кириллом Сафоновым.
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