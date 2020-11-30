Будьте внимательны! Астролог предупредил об опасности полутеневого затмения

Полутеневое затмение Луны можно наблюдать 30 ноября в восточных регионах России. В ясную погоду можно заметить потемнение верхней части лунного диска — тень от Земли. Хотя увидеть это доведется не везде, влияние затмения могут ощутить все жители страны.

Астролог Сергей Седашёв рассказал 5-tv.ru, как это небесное явление может отразиться на самочувствии разных знаков зодиака.

Общие рекомендации

На самом деле, полутеневое затмение уже начало влиять на людей незадолго до своего пика. Остаточный эффект сохранится и еще несколько дней после того, как все пройдет.

«В эти дни желательно очень внимательно принимать какие-то решения, потому что их последствия могут стать судьбоносными, далекоидущими, их сложно будет отменить или что-то переделать, — предупредил астролог. — Будьте очень внимательны».

Особая бдительность

Для Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев влияние затмения будет особенно заметно.

«Нужно постараться избегать каких-то необдуманных решений. Особенно в сфере личных отношений — ссор, выяснения отношений», — предупредил Седашёв.

Не советует он и планировать серьезные операции у пластического хирурга или косметолога — сфера красоты также подвержена влиянию в эти дни. Как и финансов — вложение средств и заключение важных сделок лучше пока отложить.

Позитивные изменения

А вот кому-то в эти дни может даже повезти. А именно — Овнам, Львам, Весам и Водолеям.

«Затмение открывает путь к чему-то новому, дает возможность попрощаться со старым, отжившим, ненужным. Подталкивает к переменам, росту, развитию».

Но забывать о бдительности не стоит — нужно осознанно выбирать, от чего стоит избавиться, а что еще может пригодиться.

Незаметное явление

Еще четыре знака — Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги — могут вообще не заметить влияния лунного полутеневого затмения на какие-то аспекты своей жизни

«Им можно не особо обращать внимания на эту ситуацию», — уверен астролог.

Ранее 5-tv.ru писал про «коридор затмений» в декабре 2020 года.