Будьте внимательны! Астролог предупредил об опасности полутеневого затмения
Сергей Седашёв рассказал, как необычное небесное явление может отразиться на жизни разных представителей астрологического круга.
Фото, видео: www.globallookpress / Sina Schuldt, 5-tv.ru
Полутеневое затмение Луны можно наблюдать 30 ноября в восточных регионах России. В ясную погоду можно заметить потемнение верхней части лунного диска — тень от Земли. Хотя увидеть это доведется не везде, влияние затмения могут ощутить все жители страны.
Астролог Сергей Седашёв рассказал 5-tv.ru, как это небесное явление может отразиться на самочувствии разных знаков зодиака.
Общие рекомендации
На самом деле, полутеневое затмение уже начало влиять на людей незадолго до своего пика. Остаточный эффект сохранится и еще несколько дней после того, как все пройдет.
«В эти дни желательно очень внимательно принимать какие-то решения, потому что их последствия могут стать судьбоносными, далекоидущими, их сложно будет отменить или что-то переделать, — предупредил астролог. — Будьте очень внимательны».
Особая бдительность
Для Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев влияние затмения будет особенно заметно.
«Нужно постараться избегать каких-то необдуманных решений. Особенно в сфере личных отношений — ссор, выяснения отношений», — предупредил Седашёв.
Не советует он и планировать серьезные операции у пластического хирурга или косметолога — сфера красоты также подвержена влиянию в эти дни. Как и финансов — вложение средств и заключение важных сделок лучше пока отложить.
Позитивные изменения
А вот кому-то в эти дни может даже повезти. А именно — Овнам, Львам, Весам и Водолеям.
«Затмение открывает путь к чему-то новому, дает возможность попрощаться со старым, отжившим, ненужным. Подталкивает к переменам, росту, развитию».
Но забывать о бдительности не стоит — нужно осознанно выбирать, от чего стоит избавиться, а что еще может пригодиться.
Незаметное явление
Еще четыре знака — Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги — могут вообще не заметить влияния лунного полутеневого затмения на какие-то аспекты своей жизни
«Им можно не особо обращать внимания на эту ситуацию», — уверен астролог.
Ранее 5-tv.ru писал про «коридор затмений» в декабре 2020 года.
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