Коридор затмений и эра Водолея: Каким будет декабрь 2020-го?

Очень непростой 2020 год подходит к концу, и жителям Земли осталось перетерпеть декабрь. По мнению астролога Алены Никольской, год был непростой — отчасти это связано с семью лунными и солнечными затмениями, и множеством напряженных аспектов. Астролог рассказала 5-tv.ru, что готовит людям декабрь.

«Год был большим вызовом для многих, и декабрь — это некий подытог. Все, что могло бы произойти — проиграется в декабре месяце. Во-первых, последний месяц года начинается с коридора затмений. Этот коридор начинается 30 ноября и заканчивается 14 декабря. Весь этот период важный для нас, для многих кармически», — убеждена астролог.

В декабре произойдет одно из важных событий — переход Юпитера в знак Водолея. Планета Сатурн поменяет знак и тоже перейдет в Водолей, а это значит, что мир ждет большая трансформация. Россия прежде всего находится под влиянием Водолея. По мнению астролога, это водолейская страна: мы живем часто понятиями «на авось», и у нас есть прекрасные «Кулибины», которые могут подковать блоху. По прогнозам, страна переживет 2021 и 2022 год, и дальше будет на подъеме. Толерантность, свобода равенства и братства — девизы Водолея, которые зачастую присущи и жителям России.

«Эра Водолея — это новые возможности и переход на новый уровень, — поясняет Алена Никольская. — Главное, чтобы вы себе разрешили принять действительность и подумали, какие ваши навыки и какие наработки уже есть, и чему вы могли бы поучиться». Кроме того, эра Водолея— это лучший период для обучения и осваивания чего-то неизвестного, в том числе новых технологий. В эру Водолея будет расти все, что связано с наукой, новыми технологиями, взглядом в будущее. Будет активно осваиваться космос.

В декабре этого года пройзойдут большие изменения в России, в том числе — в политической сфере. Возможно, уйдут очень многие люди, которые для многих были просто незыблемыми. Они уйдут в другую плоскость. Астролог убеждена, что для многих это будет непростой период, как было сложно в 1991-м — 1994-м. В декабре начнется следующий период, и для многих это будет настоящим вызовом.

«Сейчас в декабре закладывается тот цикл, с которым мы с вами будем жить ближайшие 20 лет. Ну и 2021-й принесет очень много изменений», — предупреждает астролог.

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