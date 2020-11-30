«Я дико расстроена»: Влад Топалов довел Регину Тодоренко до слез

Певец Влад Топалов довел свою жену, ведущую Регину Тодоренко до слез. Красное от рыданий лицо телеведущая показала на новом видео своим подписчикам в Instagram.

Оказалось, причиной стал «вылет» Топалова и его партнерши Елены Ильиных из числа участников нового сезона «Ледникового периода», пишет Teleprogramma.pro.

«Я дико расстроена, что мой муж вчера выбыл из проекта. Я была уверена, что пара Топалов-Ильиных дойдет до финала», — написала она.

Instagram @reginatodorenko

Впрочем, звезда «Орла и Решки» тут же нашла и повод для радости. Теперь «все катки» могут ждать появления там новой пары — самой Регины и Влада. Она похвала его за страсть, упорство и любовь, которые он вкладывает в любое дело, включая и участие в ледовом шоу.

Однако не все подписчики еще отошли от слишком откровенных выступлений в исполнении Топалова.

«А как вы относитесь, когда ваш муж в присутствии всех целует свою партнершу?»;

«Мне показалось, что как-то они влюбленно смотрят друг на друга», — задали они ей ставшие уже традиционными вопросы.

«Потому и воет сидит», — нашел «истинную» причину один из пользователей.

Позже Регина снова расплакалась — на сей раз от перспективы собственного ухода с «Ледникового периода». Она пустила слезу прямо во время тренировки с фигуристом Романом Костамаровым. В итоге ведущая призналась, что стала «слишком сентиментальной» и рыдает по любому поводу. Напоследок она и вовсе предложила фанатам голосовать за то, чтобы все они снова вернулись на лед в будущих сезонах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Топалов и Елена Ильиных нежно попрощались друг с другом после вылета из шоу.