С тростью пожизненно? Хромоту Меньшикова связали с годичной травмой ноги

Появление на публике худрука театра имени Ермоловой Евгения Меньшикова впервые за долгое время вызвало волнения в среде поклонников артиста. После длительного отсутствия 60-летний актер попал в объективы камер на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Внимание фанатов привлекло, что он опирался на трость.

О том, что происходит с исполнителем роли обаятельного Костика из «Покровских ворот», судачили давно. В августе прошлого года актер попал в реанимацию. Тогда поговаривали, что из-за проблем с алкоголем. Сам артист ситуацию не комментировал. Позже, в ноябре 2019 года он получил травму прямо во время спектакля — тогда театр был вынужден убрать из репертуара все постановки с участием маэстро. Однако, что именно случилось с Олегом Евгеньевичем, так и не сообщили.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Поклонники предполагают, что ходить с тростью артиста вынуждает травма годичной давности. Увы, так как диагноз не ясен, трудно предположить, сколько еще любимец публики будет передвигаться с таким «аксессуаром». О том, какие могут быть последствия в случае различных повреждений ноги у Меньшикова, 5-tv.ru рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации, врач-травматолог, ортопед Константин Терновой.

По его словам, с наибольшей вероятностью в ноябре прошлого года актер сломал ногу. Другие травмы редко дают такой длительный период заживления.

«Скорее всего, перелом мог так долго сказаться. Вряд ли, что-либо другое. Перелом — может лодыжки, может, повреждение коленного сустава, потребовавшее операции. После нее долго заживало», — предположил медик.

Сколько еще артист будет ходить с тростью — вопрос открытый. Здесь все зависит от методов лечения. Не исключено, добавил врач, что Меньшиков пережил повторное хирургическое вмешательство.

«Могут пожизненно оставаться [последствия]. Могут и нет, в зависимости от лечения. Может быть, это этапное лечение, может у него пластинку вытащили. Все срослось, сделали еще одну операцию, удалили пластинку или штифт. Вариантов миллион», — заключил Терновой.

Избегал публичности артист и в свой день рождения, 8 ноября. Несмотря на то, что в этом году у худрука театра Ермоловой юбилей — 60 лет — он не устраивал никакого празднества. Ранее 5-tv.ru расследовал обстоятельства таинственного исчезновения Олега Меньшикова.