Умер Борис Плотников, воплотивший в «Собачьем сердце» доктора Борменталя

Народный артист РФ Борис Плотников умер на 72-м году жизни. Об этом сообщают «Вести FM».

Информации о причинах смерти пока нет.

Борис Плотников сыграл сотни ролей в кино и театре. Наиболее известные из них — доктор Борменталь в «Собачьем сердце», иконописец в «Емельяне Пугачеве», Петр III в картине «Михайло Ломосов», сын Старобогатова в «Холодном лете пятьдесят третьего…», Зигмунд Фрейд в сериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и многим другим.