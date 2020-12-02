Умер Борис Плотников, воплотивший в «Собачьем сердце» доктора Борменталя

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Светлана Шевченко
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На счету народного артиста РФ сотни ролей в кино и театре.

Фото, видео: Кадр из фильма "Собачье сердце" (1988 г.) реж. В. Бортко

Народный артист РФ Борис Плотников умер на 72-м году жизни. Об этом сообщают «Вести FM».

Информации о причинах смерти пока нет.

Борис Плотников сыграл сотни ролей в кино и театре. Наиболее известные из них — доктор Борменталь в «Собачьем сердце», иконописец в «Емельяне Пугачеве», Петр III в картине «Михайло Ломосов», сын Старобогатова в «Холодном лете пятьдесят третьего…», Зигмунд Фрейд в сериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и многим другим.

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