Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в «Весне на Заречной улице»

Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме Марлена Хуциева «Весне на Заречной улице». Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

«1 декабря 2020 г. на 87 году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова», — говорится в сообщении.

На ее дуэт с Николаем Рыбниковым с умилением смотрел весь Советский Союз. Многие отмечали, сколь нежными выглядели их герой учительница Татьяна Серегеевна и сталевар-передовик Саша Савченко.

К слову, первое появление в кино произошло еще в десятилетнем возрасте в картине Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка».