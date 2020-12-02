Золотой айфон не смог заставить дочь Киркорова улыбнуться в свой день рождения
Алла-Виктория отметила девятилетие в кругу звезд. Пользователи соцсетей заметили, что ребенка нельзя было назвать особо счастливым в этот день.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @rudkovskayaofficial
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Викторя вероятно оказалась недовольна праздником, который устроил ей отец спустя почти неделю после дня рождения. В Instagram появилось видео, после которого многим фанатам поп-короля захотелось пожалеть девочку. Ролик выложила Яна Рудковская, подруга Киркорова.
«Маленький праздник для настоящей принцессы Аллы-Виктории в первый день зимы и в ее день рождения! Со счастливым папой и моим большим другом Филиппом», — написала знаменитость.
На вечеринку были приглашены Анни Лорак, Сергей Лазарев и некоторые друзья девочки. А пришедшие в гости к Киркоровым Ольга Бузова и Давид Манукян подарили девочке золотой айфон. Но и это не развеселило маленькую принцессу.
Многие пользователи соцсети отметили несчастный вид Аллы-Виктории. Они предположили, что дочь певца устала от внимания и светской жизни.
«Как-то именинница уже ничему и никому не рада»;
«Какие грустные глаза у этой девочки…»;
«Какая-то безучастная Алла-Виктория. Словно уставшая от жизни, праздников, шоу. Нет детской радости, непосредственности», — написали фолловеры.
Алла-Виктория — первый ребенок Филиппа Киркорова. Она родилась от суррогатной матери, как и ее брат Мартин. Мальчик младше сестры всего на семь месяцев.
Как писал 5-tv.ru ранее, дочь Киркорова, кроме прочего, получила на день рождения браслет за полтора миллиона рублей от мецената Алины Редель.
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