Борис Корчевников рассказал, что познакомился с сестрой у кровати умирающего отца

Телеведущий Борис Корчевников признался, что познакомился с сестрой Натальей лишь тогда, когда его отец актер Вячеслав Орлов был при смерти. При этом его первая встреча с папой, который более 30 лет проработал директором Московского драматического театра имени Пушкина, произошла в возрасте 13 лет. К моменту кончины Орлова Борису было 35.

Корчевников не осуждает родных, но все же не понимает, почему его отец не стремился наладить общение своих детей. Об этом он рассказал в эфире передачи «Судьба человека», посвященной актеру Олегу Комарову.

«Так получилось, что со своей сестрой Наташей я познакомился, когда папа умирал, буквально у его смертного одра. И мы удивлялись: почему он не мог нас раньше познакомить, ведь мы были уже взрослыми людьми. Я к тому, что все в руках родителей», — поделился ведущий.

Instagram @b.korchevnikov

Двоюродного брата по линии отца Корчевников узнал всего четыре года назад. В беседе с героем своего шоу он выразил сожаление об упущенном времени, которое мог бы посвятить сближению с родными людьми.

При этом в жизни Олега Комарова сложилась похожая ситуация. Две его дочери от разных браков — Наталья и Юлия — не общаются, хотя сам актер заявил, что никак этому не препятствует. Такое стечение семейных обстоятельств он объяснил тем, что сестры жили в разных местах. По его словам, между ними нет вражды, а к тому, что они не поддерживают родственных отношений, артист относится спокойно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Борис Корчевников считает, что навсегда останется холостяком.