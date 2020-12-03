Зарабатывала эскортом на еду кошкам: что известно о погибшей на стриме Reeflay Вале?

Подруга и соседка по квартире погибшей во время стрима московского блогера Reeflay (настоящее имя Стас Решетников — Прим. ред.) Валентины Григорьевой не верит, что девушка могла замерзнуть до смерти, а «ставит» скорее на смерть от передозировки наркотиками.

«Она бы скорее разнесла там все, чем молча мерзла. Стас вещества не употребляет и негативно к ним относится. Валя же могла приехать домой с огромными зрачками и рассказать, под чем она находится», — вспомнила девушка в беседе со Starhit.ru

По словам подруги, несколько лет назад Валентина осуществила свою мечту и переехала в столицу из Краснодара. Мать и бабушка девушки умерли буквально у нее на руках, а отец не принимал участия в ее воспитании. «Красивую» жизнь в Москве Григорьева якобы оплачивала, работая в эскорте, чего не скрывала.

«В Краснодаре, как Валя говорила, у нее остался брат-колясочник. А еще собака и две кошки. Когда она улетала в Москву, то всегда оплачивала животным передержку и зоогостиницы. Очень хотела когда-нибудь их перевезти сюда. Денег хватало, о другой деятельности она и не задумывалась», — пояснила собеседница.

Кроме вышесказанного, знакомая погибшей уточнила, что Валентина была «позитивным человеком, любившим жизнь», старалась всем помочь и всего добивалась своими силами. С блогером Reeflay, по ее словам, она просто дружила, поэтому о ее «беременности» от Решетникова говорить просто не имеет смысла.

Reeflay вел прямой эфир на YouTube, снимая Валентину в бессознательном состоянии, лежащей на полу. Только после того, как стример понял, что его подруга уже мертва, он вызвал скорую и полицию, однако трансляцию прекратил только с приездом экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стример Reeflay озвучил свою версию причины смерти подруги.