«Ему надо молиться»: магистр магии рассказала, кто проклял Алибасова

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 197

В ночь на 3 декабря известный продюсер был экстренно госпитализирован с предельно низким давлением. Точный диагноз пока не установлен. По предварительным данным, случилась передозировка «Виагры».

Фото, видео: ТАСС / Мудрац Александра; 5-tv.ru

Проклятие бывших жен оказало свое разрушительное действие на Бари Алибасова, заявила магистр магии Галина Янко, объясняя причину очередной госпитализации именитого продюсера. По словам провидицы, здоровье музыканта серьезно подорвано и единственное, что сегодня ему остается — молиться в надежде на спасение.

Сделав расклад карт на ситуацию с госпитализацией Алибасова, Янко пояснила, что в настоящий момент он буквально находится между жизнью и смертью.

«Состояние его очень плохое. Вся чакра проколота. У него было очень много женщин (Официально Бари Алибасов был женат шесть раз — Прим.ред.). И каждая его проклинала. Это все отдается. Человек он хороший, веселый, солнечный, но у него есть очень много врагов. Пусть будет осторожен», — заметила в интервью для 5-tv.ru Галина.

Однако тут же подчеркнула, что несмотря на всю сложность ситуации, Бари Каримович обязательно с ней справится. Продюсеру выпала восьмерка — карта, символизирующая бесконечность и означающая долгую жизнь.

«Вы проживете более 80 лет. До 100 лет будете жить! Из этого положения серьезного обязательно выйдете! <…> „Барабаны“ бьют: Бог поможет ему и благородные люди, врачи. Я не вижу потери, смерти. Ему надо молиться. Хорошо, что он верующий», — подчеркнула магистр магии.

В заключение Галина Янко пожелала Бари Алибасову огромного здоровья, сил и намекнула, что неплохо было бы завязывать с экспериментами, имея в виду случая с выпитым «Кротом». Возраст-то уже «не тот».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему сын Бари Алибасова не исключает покушения на жизнь отца.

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