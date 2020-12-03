«Ему надо молиться»: магистр магии рассказала, кто проклял Алибасова

Проклятие бывших жен оказало свое разрушительное действие на Бари Алибасова, заявила магистр магии Галина Янко, объясняя причину очередной госпитализации именитого продюсера. По словам провидицы, здоровье музыканта серьезно подорвано и единственное, что сегодня ему остается — молиться в надежде на спасение.

Сделав расклад карт на ситуацию с госпитализацией Алибасова, Янко пояснила, что в настоящий момент он буквально находится между жизнью и смертью.

«Состояние его очень плохое. Вся чакра проколота. У него было очень много женщин (Официально Бари Алибасов был женат шесть раз — Прим.ред.). И каждая его проклинала. Это все отдается. Человек он хороший, веселый, солнечный, но у него есть очень много врагов. Пусть будет осторожен», — заметила в интервью для 5-tv.ru Галина.

Однако тут же подчеркнула, что несмотря на всю сложность ситуации, Бари Каримович обязательно с ней справится. Продюсеру выпала восьмерка — карта, символизирующая бесконечность и означающая долгую жизнь.

«Вы проживете более 80 лет. До 100 лет будете жить! Из этого положения серьезного обязательно выйдете! <…> „Барабаны“ бьют: Бог поможет ему и благородные люди, врачи. Я не вижу потери, смерти. Ему надо молиться. Хорошо, что он верующий», — подчеркнула магистр магии.

В заключение Галина Янко пожелала Бари Алибасову огромного здоровья, сил и намекнула, что неплохо было бы завязывать с экспериментами, имея в виду случая с выпитым «Кротом». Возраст-то уже «не тот».

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