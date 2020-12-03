Анна Казючиц. Что известно о новой ведущей шоу «ДНК»?

Место Александра Колтового, погибшего в авиакатастрофе, в программе «ДНК» займет 37-летняя актриса Анна Казючиц. Артистка уже была экспертом в телешоу, а теперь станет его ведущей. 5-tv.ru рассказывает, какой путь проделала новая звезда до своего прихода на телевидение.

Анна Казючиц — уроженка Норильска. Однако часть своей жизни она провела в Минске, куда перебралась ее семья. Родители Анны — врач-терапевт Надежда и актер Юрий Казючиц. Отца девушка потеряла рано, когда ей было десять лет, он ушел из жизни от онкологического заболевания. Именно после его смерти будущая знаменитость решила поступать в театральное и пойти по стопам родителя. Еще в 13 лет она впервые вышла на подмостки — на сцену драматического театра имени Горького, где служил ее отец. Сразу после школы Анна поступила с первой попытки в театральное училище имени Бориса Щукина в Москве. Ее мастером был Евгений Князев. После окончания вуза актриса осталась жить в столице.

Еще в студенческие годы Анна снималась в кино. Однако ее дебют состоялся задолго до профессиональной карьеры — в 1998 году она сыграла роль в белорусской картине «Ожог». Первую главную роль она получила в 2004-м — в мелодраме «Мы умрем вместе». Позже артистка снималась и в полнометражных фильмах, и в сериалах. Зритель помнит ее по ролям в историческом сериале «Моя Пречистенка», кинолентах «Дом на Английской набережной», «Откуда берутся дети», в сериале «Дурная кровь». Также в Москве Анна была занята в одной из постановок театра под руководством Армена Джигарханяна — спектакле «Клоун и бандит».

Личная жизнь артистки сложилась не сразу. Она дважды была замужем, однако счастье обрела именно со вторым супругом, режиссером Егором Грамматиковым. Первая их встреча произошла на площадке, в 2002 году, когда Анна была студенткой вуза, но уже снималась в сериале «Воровка-2. Счастье напрокат». Тогда между ними не было романа, хоть его и приписывали потом юной артистке, обвиняя, якобы она увела Егора из семьи. В ту пору он был женат на Лике Добрянской. Судьба свела их позже, спустя 15 лет. Но и тут Анну поджидал сюрприз — режиссер развелся, но постеснялся сказать новой пассии, что от первого брака у него остался сын. Позже, когда мать маленького Ильи умерла, Анна стала для него мачехой. Однако, по ее словам, сын мужа называет ее мамой. Об этом актриса рассказывала в программе Бориса Корчевникова. Сегодня Анна — мама уже для двоих детей. В браке с Грамматиковым она родила сына Даниила.

Участие в программе «ДНК» Казючиц принимала в качестве эксперта. Однако теперь ей предстоит заменить Александра Колтового. После смерти ведущего осталось вакантным место и в шоу «Звезды сошлись». Теперь телеканал ищет нового соведущего для Леры Кудрявцевой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может претендовать на эту роль.