«Вероятность 80%»: таролог рассказала, кто займет место Колтового в шоу

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 1 256

Ведущего передач «ДНК» и «Звезды сошлись» не стало 7 ноября в результате авиакатастрофы.

Фото, видео: Instagram @koltovoy, 5-tv.ru

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Вот уже почти месяц отечественная публика гадает, кто займет вакантное место соведущего Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись». Как известно, партнер селебрити Александр Колтовой трагически погиб при крушении самолета в Подмосковье 7 ноября.

На указанную должность претендуют сразу три персоны: харизматичный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, веселый певец Прохор Шаляпин и малознакомый отечественному зрителю, но подающий большие надежды шоумен Вячеслав Макаров. Разобраться в запутанной ситуации 5-tv.ru помогла таролог Марианна Абравитова.

Разложив карты, провидица отметила, что идеальным соведущим Кудрявцевой был бы… именно Шаляпин.

«У него достаточно мягкая энергия, и, если бы они с Лерой вели бы эту программу, результат получился бы идеальным. Но все-таки лидирующую позицию занимает Дмитрий Губерниев», — подчеркнула Абравитова.

По ее словам, продюсеры хотят видеть на вышеуказанной должности кого-то вроде Колтового. Конечно, не его копию, но хотя бы максимально схожего по типажу человека. Губерниев же — остроумный и, что немаловажно, статный мужчина. Имеющий огромный опыт ведения различных мероприятий и шоу Дмитрий знает, в какой момент «включить» брутального самца, но при этом понимает, где находятся грани дозволенного.

«80% — высокая степень вероятности именно у Губерниева. В спину ему дышит Прохор Шаляпин, следом идет Макаров. Есть еще несколько „темных лошадок“. Возможно, что темная лошадка и сыграет, но это будет элемент непредсказуемости. На данный момент расклад сил именно такой», — констатировала таролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эпатажный шоумен Никита Джигурда выдвинул свою кандидатуру на роль соведущего Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись».

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой
2 дек
Джигурда заявил, что намерен занять место Колтового в шоу с Кудрявцевой
2 дек
«Не носит траур»: подругу погибшего Колтового заметили в обнимку с модельером
30 нояб
«Мечтать не вредно»: Прохор Шаляпин заявил, что мечтает вести «Поле чудес»
30 нояб
Названы кандидаты на место погибшего телеведущего Колтового
25 нояб
«Забыла про Колтового»: Леру Кудрявцеву осудили в соцсетях за шутки в эфире
24 нояб
Погибший ведущий НТВ Колтовой записал спутницу в летном журнале как жену
23 нояб
Таролог назвала одну опасность появления Губерниева в программе вместо Колтового
22 нояб
«Летаю так себе»: телеведущий Колтовой боялся один управлять самолетом
21 нояб
Самолет, на котором разбился Колтовой, оказался самодельным
20 нояб
Отец Колтового прокомментировал слухи о романе сына с погибшей Климовой

Читайте также

-1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.62
-0.70 91.31
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:23
Эффективная и безопасная: Мурашко представил вакцину «Спутник V» в ООН
23:08
Золотой айфон не смог заставить дочь Киркорова улыбнуться в свой день рождения
22:52
В Москве задержан следователь, заказавший поджог отдела СКР из мести начальнику
22:45
«Не врубаюсь!» — Юрий Лоза возмущен мерами, ограничивающими проведение мероприятий
22:24
«Победа» отменила более сотни рейсов в семь городов России
22:09
Блогер Reeflay, транслировавший смерть подруги онлайн, доставлен к следовалям

Сейчас читают

«Тает лед»: Костюшкин обрадовал фанатов горячим видео из бани
«Не носит траур»: подругу погибшего Колтового заметили в обнимку с модельером
Садальский вспомнил, под какую песню хотела быть похоронена Ирина Антонова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Цыпкин жестко размазал Бородину за критику «Беспринципных»