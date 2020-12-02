«Вероятность 80%»: таролог рассказала, кто займет место Колтового в шоу

Вот уже почти месяц отечественная публика гадает, кто займет вакантное место соведущего Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись». Как известно, партнер селебрити Александр Колтовой трагически погиб при крушении самолета в Подмосковье 7 ноября.

На указанную должность претендуют сразу три персоны: харизматичный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, веселый певец Прохор Шаляпин и малознакомый отечественному зрителю, но подающий большие надежды шоумен Вячеслав Макаров. Разобраться в запутанной ситуации 5-tv.ru помогла таролог Марианна Абравитова.

Разложив карты, провидица отметила, что идеальным соведущим Кудрявцевой был бы… именно Шаляпин.

«У него достаточно мягкая энергия, и, если бы они с Лерой вели бы эту программу, результат получился бы идеальным. Но все-таки лидирующую позицию занимает Дмитрий Губерниев», — подчеркнула Абравитова.

По ее словам, продюсеры хотят видеть на вышеуказанной должности кого-то вроде Колтового. Конечно, не его копию, но хотя бы максимально схожего по типажу человека. Губерниев же — остроумный и, что немаловажно, статный мужчина. Имеющий огромный опыт ведения различных мероприятий и шоу Дмитрий знает, в какой момент «включить» брутального самца, но при этом понимает, где находятся грани дозволенного.

«80% — высокая степень вероятности именно у Губерниева. В спину ему дышит Прохор Шаляпин, следом идет Макаров. Есть еще несколько „темных лошадок“. Возможно, что темная лошадка и сыграет, но это будет элемент непредсказуемости. На данный момент расклад сил именно такой», — констатировала таролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эпатажный шоумен Никита Джигурда выдвинул свою кандидатуру на роль соведущего Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись».