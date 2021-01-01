ТОП-5 знаков зодиака, которые любят дарить подарки

|
Алина Потёмкина
2 279

Некоторые люди умеют не просто порадовать, но и буквально угадать желание одариваемого.

ТОП-5 знаков зодиака, которые любят дарить подарки

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Новый год, пора, когда сбываются самые заветные желания. И не важно, что в Деда Мороза мало кто верит, главное, чтобы в вашем окружении были люди, которые любят и умеют делать подарки. Астрологи уверены, что любовь к преподнесению подарков продиктована звездами, под которыми родился человек. Журнал «Лиза» опубликовал ТОП-5 самых щедрых на дары знаков зодиака. Если среди ваших друзей или близких, есть представители этих знаков, то вполне вероятно, что под елкой вы можете обнаружить нечто поистине волшебное.

Телец

Люди этого знака — представители материального мира. Именно поэтому они с должным вниманием относятся к дарам. Любят принимать подарки, но и сами делают их с удовольствием. Никогда не скупятся — от Тельца можно ждать поистине шикарный презент, ради которого он не поленится побегать по магазинам.

Рак

Для людей этого знака большое значение в жизни имеют семья и близкие. Ради них они готовы на многое. Очень любят одаривать, подходят к этому процессу очень серьезно и с душой. Но в качестве дара чаще склонны выбирать что-то нематериальное. Зато от Раков можно получить самые запоминающиеся подарки.

Скорпион

Делая презент близкому другу, Скорпион буквально угадывает его желание. Причем поразительно — о том, чего хочет его приятель, он никогда не спрашивает, а будто читает мысли. Для самих Скорпионов — это повод показать, насколько хорошо они знают своих друзей, и внутри себя они этим гордятся. Поэтому на дары не скупятся и делают их часто без повода.

Весы

От представителей этого знака можно получить самые изысканные и красивые вещи. У них отличный вкус, и они не преминут это лишний раз продемонстрировать. К выбору подходят творчески и с душой, заряжаясь энергией в процессе. Поэтому с радостью преподносят подарки по поводу и без.

Рыбы

Рыбы любят подходить творчески ко всему, что делают. Поэтому подарки они выбирают тщательно, нередко мастерят своими руками. Им это доставляет удовольствие. К тому же, дар от такого человека всегда будет оригинальным и очень индивидуальным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака встретят любовь в новогоднюю ночь.

Читайте также

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.88
0.22 90.79
0.11
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спи...

Последние новости

18:08
Как изменится жизнь россиян с новыми законами в 2021 году?
17:47
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
17:30
Десятки миллионов россиян встретили 2021 год в компании звезд «Дорожного радио»
17:17
Видео: Пассажирский самолет едва не разбился из-за новогодней мишуры на крыльях
16:59
Кейт Миддлтон в 2020 году потратила на одежду почти десять миллионов
16:41
«В окно постучался фейерверк»: в сети появились видео опасных новогодних салютов

Сейчас читают

Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
ТОП-3 самых чутких и нежных знаков зодиака
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии
Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака