ТОП-5 знаков зодиака, которые любят дарить подарки

Новый год, пора, когда сбываются самые заветные желания. И не важно, что в Деда Мороза мало кто верит, главное, чтобы в вашем окружении были люди, которые любят и умеют делать подарки. Астрологи уверены, что любовь к преподнесению подарков продиктована звездами, под которыми родился человек. Журнал «Лиза» опубликовал ТОП-5 самых щедрых на дары знаков зодиака. Если среди ваших друзей или близких, есть представители этих знаков, то вполне вероятно, что под елкой вы можете обнаружить нечто поистине волшебное.

Телец

Люди этого знака — представители материального мира. Именно поэтому они с должным вниманием относятся к дарам. Любят принимать подарки, но и сами делают их с удовольствием. Никогда не скупятся — от Тельца можно ждать поистине шикарный презент, ради которого он не поленится побегать по магазинам.

Рак

Для людей этого знака большое значение в жизни имеют семья и близкие. Ради них они готовы на многое. Очень любят одаривать, подходят к этому процессу очень серьезно и с душой. Но в качестве дара чаще склонны выбирать что-то нематериальное. Зато от Раков можно получить самые запоминающиеся подарки.

Скорпион

Делая презент близкому другу, Скорпион буквально угадывает его желание. Причем поразительно — о том, чего хочет его приятель, он никогда не спрашивает, а будто читает мысли. Для самих Скорпионов — это повод показать, насколько хорошо они знают своих друзей, и внутри себя они этим гордятся. Поэтому на дары не скупятся и делают их часто без повода.

Весы

От представителей этого знака можно получить самые изысканные и красивые вещи. У них отличный вкус, и они не преминут это лишний раз продемонстрировать. К выбору подходят творчески и с душой, заряжаясь энергией в процессе. Поэтому с радостью преподносят подарки по поводу и без.

Рыбы

Рыбы любят подходить творчески ко всему, что делают. Поэтому подарки они выбирают тщательно, нередко мастерят своими руками. Им это доставляет удовольствие. К тому же, дар от такого человека всегда будет оригинальным и очень индивидуальным.

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