В ЮMoney отреагировали на жалобы обманутого мошенником Лозы

Обманутый на 11 тысяч рублей, отданных за аренду мнимого жилья в Крыму, музыкант Юрий Лоза не скрывает своего разочарования в людях. Мало того, что вычислить мошенника быстро не получилось, так и еще и сервис ЮMoney (бывшие «Яндекс. Деньги» — Прим.ред.), через который певец переводил указанную сумму «хозяину», по словам музыканта, отказывается предоставлять необходимую для следствия информацию

В интервью 5-tv.ru артист констатировал, что, конечно, не он один становится жертвой подобного мошенничества. Однако от этого на сердце не легче.

«Я все данные привез, написал заявление в полицию. А потом из полиции пришел ответ, что им не ответили из сервиса Яндекс. Деньги, откуда был счет, они туда написали, попросили дать информацию, что деньги получены. Потому что пока информации такой нет, дело они открыть не могут, и состава преступления тоже нет», — огорченно вздыхал Лоза.

Вот только представитель пресс-службы ЮMoney Ольга Швенк опровергает эти заявления. На просьбу прокомментировать ситуацию, эксперт ответила, что на имя Юрия Лозы давно было выслано официальное письмо со всеми данными. Причем передвижение документов можно было отслеживать даже по трек-номеру.

«Мы действительно получили запрос от МВД, подготовили на него ответ и передали запрошенную информацию в установленные сроки. Отправка и получение нашего ответа подтверждаются трек-номером „Почты России“. Юрию мы передали имеющуюся у нас информацию в ответ на его обращение», — констатировала представитель ЮMoney.

Ранее 5-tv.ru детально рассказал о схеме «курортного» мошенничества, в которую попал музыкант Юрий Лоза.