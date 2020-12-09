Азиза призналась в тайном романе с Александром Абдуловым

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Василий Заика
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По словам певицы, народный артист РСФСР в период бурных отношений был женат.

Азиза призналась в тайном романе с Александром Абдуловым

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Исполнительница хита «Твоя улыбка» Азиза в эфире федерального телеканала призналась в тайном романе с актером Александром Абдуловым. По ее словам, их отношения завязались в начале «девяностых», когда певица пользовалась бешеной популярностью.

Знакомство Азизы и Александра Абдулова произошло в московском ресторане. В тот момент народный артист РСФСР был связан узами брака с Ириной Алферовой.

«Александр присел к нам. Сразу заказал что-то выпить, позвал официантов, сказал накрыть стол. Он говорит: „Жалко, что у нас уже зима, фруктов нет. Я сам вырос на Востоке“», — цитирует Азизу «7дней.ru».

Знаменитость отметила, что помнит отношения со звездой театра и кино до мельчайших подробностей. В частности, Азиза рассказала о прозвище, которое ей дал Александр Абдулов.

«Он, знаете, так меня назвал странно — Хлопчонок, от слова „хлопок“. У нас же в Узбекистане хлопок выращивается. Он все говорил „Азизенок-хлопчонок“», — сказала Азиза.

Певица подчеркнула, что внимание со стороны актера и его ухаживания ей очень льстили. Азиза утверждает, что ей удалось свести Александра Абдулова с ума. Их завтрак начинался с шампанского и мог плавно перетечь в ужин в дорогом ресторане. После чего увлеченные друг другом знаменитости проводили ночь в гостинице с видом на Кремль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азиза снялась без белья в праздничной программе.

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