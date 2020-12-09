Почему зрители не увидят Любовь Успенскую в «голубых огоньках»?

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Рита Цветкова
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Певица решила в этом году воздержаться от «массовых сборищ».

Почему зрители не увидят Любовь Успенскую в «голубых огоньках»?

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Известная российская певица Любовь Успенская вслед за Лолитой, Алсу и Валерием Меладзе отказалась от съемок в новогодних телешоу. Но свою позицию она объяснила не поддержкой протеста Меладзе, ратующего за артистов, оставшихся без денег и концертов из-за коронавирусных ограничений, а желанием посвятить время более важным вещам.

«Я не пойду на новогодние съемки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую. К примеру, приняла участие в новогоднем выпуске „Угадай мелодию“ и еще парочке программ. В других передачах участвовать не буду. Потому что это надо целый день потратить», — заявила она.

Кроме того, Успенская хочет участвовать только в тех проектах, которые ей по душе. На данный момент, уверена она, достаточно  праздничных выпусков, в которых она уже задействована. Исполнительница также опасается большого скопления людей и соответствующего риска подхватить инфекцию COVID-19.

«То, что мне нравится — в том я снимаюсь. А в остальном ходить на массовые сборища мне не хочется», — цитирует ее Teleprogramma.pro.

Кроме знаменитостей в этом году активно критикуют новогодние шоу и зрители. С распространенным в сети мнением, что народ устал каждых год смотреть на одни и те же лица, согласен известный художник Никас Сафронов. Он заявил, что понимает причину появления петиций о закрытии «голубых огоньков» и предложил свой способ решения проблемы — назвал идеальный состав музыкантов и актеров, которые придутся по нраву всем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению музыкального критика Сергея Соседова, могло бы возродить любовь телезрителей к праздничным телепроектам.

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