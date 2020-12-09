ТОП-5 знаков зодиака, представителей которых считают бесчувственными

Есть люди — открытые книги. А есть Скорпионы, Весы и другие, казалось бы, бесчувственные знаки зодиака. О них рассказал портал Femmie.

Скорпион

Они полны чувств. Но показать их — значит потерять контроль. Выражать эмоции Скорпионы могут только в комфортной для них обстановке. Представители этого знака боятся выйти из себя у всех на глазах, поэтому тщательно контролируют все эмоции.

Весы

Эти люди не любят портить настроение другим. Поэтому негативные эмоции стараются держать при себе. Но терпение Весов не железное. Случаются срывы, и окружающим в этот момент лучше держаться подальше.

Козерог

Рожденные под этим знаком уверены, что чувства мешают добиваться целей. Поэтому они никогда не скрестят эмоции и работу. Переживаниям Козероги уделяют отдельное место и время в своей жизни.

Дева

Девы — народ скрытный и самостоятельный. Они всегда готовы в одиночку принимать решения и ни с кем не делиться своими чувствами.

Телец

Доверие Тельцов нужно заслужить. Только тогда они откроют свою чувственную душу. Тельцы предпочитают держать свои эмоции при себе, пока не будут на 100% уверены, что никто не попытается использовать их против них самих.

Ранее 5-tv.ru писал, что подарки по гороскопу — не такая уж глупая идея. Астрологи полагают, что у разных знаков зодиака — различные пожелания к празднику. Под Новый год подобная шпаргалка предпочтений точно не помешает.