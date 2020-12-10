Бывшая жена Вадима Казаченко ответила на слухи о романе с мулатом

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 2 147

Экс-жена музыканта предложила варианты, где можно найти избранника в период пандемии.

Фото, видео: Instagram @olga__kazachenko; 5-tv.ru

Бывшая жена Вадима Казаченко, Ольга посмеялась над сплетнями о ее романе с 21-летним мулатом. В беседе с 5-tv.ru она призналась, что не успела до начала пандемии найти спутника жизни, а сейчас для этого не совсем подходящий момент.

«Это просто Сорокин пошутил! Мне вообще не до личной жизни. Я все время занимаюсь ребенком, практически все время сижу дома. Потому что пандемия. И сейчас вообще завести романы сложно в таких условиях. Никуда не пойдешь, ни с кем не познакомишься. Лишний раз и выходить страшно. Поэтому, к сожалению, эти слухи про роман, тем более с 21-летним парнем, только слухи», — сказала знаменитость.

Она предположила, где в период пандемии могут познакомиться люди. Самым перспективным вариантом, по ее мнению, может стать специализированная интернет-площадка. Однако сама Казаченко не спешит начинать активные поиски.

«У меня есть какие-то мысли, но я пока ими не пользуюсь. Возможно, это сайт знакомств. Потому что у меня много знакомых так познакомились, и есть положительный пример. Сама я там зарегистрирована, но пока ни с кем не встречалась», — призналась блогер.

Остальные места для встречи с потенциальным избранником, по ее словам, оставляют слишком мало шансов на успех.

«Где еще? В пробке? Или в магазине. Но сейчас все носят маски, поэтому это кот в мешке. Что там под маской, ни у тебя, ни у того человека, непонятно, поэтому тоже мало шансов», — заметила Ольга.

В завершение беседы она шутливо добавила, что поклонники могут попытать счастье, просто заглянув на ее страницу в социальной сети.

«Мои соцсети открыты для знакомств, можно сказать. Для этого не надо идти на сайт», — посмеялась знаменитость.

Ранее о романе Ольги Казаченко с мулатом рассказал журналист Денис Сорокин. Как писал 5-tv.ru, он даже описал, где и при каких обстоятельствах видел парочку вместе.

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