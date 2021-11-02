Психотерапевт рассказала, как распознать шизофрению по первым признакам

Шизофрения чаще всего возникает у людей в возрасте от 15 до 30 лет. Мужчины страдают от этой болезни чаще, чем представительницы слабого пола. Психиатр, психотерапевт Олеся Носенко рассказала 5-tv.ru о восьми основных признаках шизофрении, при которых точно пора к врачу.

Гигиена

Больной шизофренией человек перестает следить за своей гигиеной и внешностью.

Эмоции

Шизофения делает эмоции человека неадекватными, сглаженными или вообще лишает их. Например, во время неприятного события, больной может смеяться или не проявлять никаких чувств.

Социальная изоляция

Шизофреник перестает общаться с людьми и выходить на улицу. По словам специалиста, пациент становится замкнутым. Наедине с собой ему намного комфортнее, чем в компании.

Враждебность и агрессивность

Человек с шизофренией думает, что весь мир против него.

Проблемы со сном

Шизофрения часто сопровождается нарушением сна. Больного мучает бессонница или дневная сонливость.

Проблемы с мимикой

Мимика больного шизофренией становится невыразительной. Психиатр отметила, что окружающие не понимают, что сейчас чувствует пациент. На его лице нет никаких реакций.

Невнимательность

Шизофреникам свойствены быстрая смена темы и неумение удерживать разговор. Больной человек может перепрыгивать с одной темы на другую. В его речи возникают неологизмы — выдуманные слова, которые понятны только самому пациенту.

Страхи

Олеся Носенко утверждает, что люди с шизофренией часто мучаются от страха преследования, наблюдения и прослушки. Им везде мерещится заговор.

Специалист напомнила, что своевременное обращение к психиатру может вернуть человека к нормальной жизни.

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