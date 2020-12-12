Пластика или макияж? В сети спорят из-за помолодевшей Ирины Муравьевой — фото

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Анастасия Шадская
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«Самой обаятельной и привлекательной» актрисе через пару месяцев исполнится 72 года.

Пластика или макияж? В сети спорят из-за помолодевшей Ирины Муравьевой — фото

Фото: www.globallookpress / АГН Москва

Народную артистку РФ Ирину Муравьеву заподозрили в том, что она сделала пластическую операцию. Причиной стал прекрасный внешний вид актрисы, она появилась в анонсе нового выпуска программы «Привет, Андрей».

Передача выйдет на голубых экранах 12 декабря. Судя по кадрам анонса, у Ирины Муравьевой почти нет мимических и возрастных морщин, лицо «подтянутое».Кадр из передачи «Привет, Андрей»

В сети многие юзеры считают,  что в 71 год так выглядеть без помощи хирурга невозможно. Впрочем, не исключен вариант, что дело в грамотно подобранном макияже и хорошем освещении на шоу. Кроме того, актриса всегда могла похвастаться хорошей генетикой. Долгие годы она выглядела заметно моложе своих лет.

Ранее 5-tv.ru писал, как жену Николаева перепутали с Ириной Муравьевой.

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