Песков рассказал, с кем Владимир Путин встретит Новый год

Следуя традиции, президент РФ Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

При этом государственный деятель не уточнил, где именно отметит праздник семья президента. Пройдет ли мероприятие в резиденции в Ново-Огарево либо будет выбрана другая дислокация — так и осталось загадкой.

«Где он (Владимир Путин — Прим. ред.) будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как это делает ежегодно», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Конечно, пресс-секретарю президента задали и другой логичный вопрос: будут ли каникулы президента полноценными, как и у других граждан России. Ведь 2020 год, несомненно, был тяжелым и, в том числе с моральной точки зрения.

«Ну, он же все так: полноценно никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет», — заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднее желание ветерана ВОВ из Ставрополья — лично пообщался с ней по телефону.