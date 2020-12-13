Лобода показала отрывок «шоу в ванной», ставший причиной конфликта на «Граммофоне»

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Виктория Андреева
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Певица призналась, что не меньше поклонников расстроилась из-за инцидента на музыкальной премии. Потому решила порадовать их маленьким релизом.

Лобода показала отрывок «шоу в ванной», ставший причиной конфликта на «Граммофоне»

Фото: Instagram @lobodaofficial

Звезда российской эстрады Светлана Лобода прокомментировала скандал на «Золотом граммофоне». По ее словам, конфликт произошел не только из-за «халатности» организаторов шоу, но и из-за личной неприязни, ставшей преградой для реализации творческих замыслов.

Как известно, от выступления на премии артистка отказалась в самый последний момент, узнав, что с похожим реквизитом на несколько номеров раньше выйдет на сцену Мари Краймбрери. Как бы то ни было, звезда посчитала неправильным лишать дорогого зрителя приятных эмоций и поделилась в Instagram отрывком из «шоу в ванной».

«Я очень сожалею. <…> Обещаю вам, что в самое ближайшее время я что-нибудь придумаю, и мы обязательно увидимся. Скучаю по вам! Ваша LO», — добавила Светлана.

 
 
 
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Судя по комментариям к посту артистки, фанаты, конечно, расстроились, что не смогли увидеть грандиозное выступление целиком, однако безусловно простили Светлану. Восторженные критики отмечали, что на премии та была бы «однозначно лучше Краймбрери».

«Все номера Граммофона — артисты просто стоят и поют. Ни один не делает чего-либо на уровне Светланы!»

«Вы слишком хороший артист для какого-то „Граммофона“»,

«Какой идеальный номер получился бы… Но мы не расстраиваемся и ждем новой возможности увидеть этот шедевр!» — успокаивали юзеры Лободу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторы «Золотого граммофона» обвинили Светлану Лободу в неуважении к зрителям.

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