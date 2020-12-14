Какая судьба ждет детей, рожденных в день последнего в 2020-м солнечного затмения

Последнее в 2020 году солнечное затмение земляне смогут наблюдать сегодня вечером. Луна полностью закроет солнечный диск в 19:15 по московскому времени. И хотя возможность увидеть это явление будет только у жителей Южной Америки и частично Африки, влияние оно окажет на всех обитателей планеты.

Какая судьба уготована детям, которые родятся в день солнечного затмения 14 декабря, 5-tv.ru рассказала таролог и ведунья Саона. По словам экстрасенса, появившиеся на свет в этот день будут очень сильны энергетически, могут обладать даром предвидения, а их призванием станет помощь людям.

«Вокруг них будет биополе безумной силы, которое они смогут дать и себе и окружающим людям. Они смогут быть врачами, теми людьми, которые будут помогать другим. Те, кто будет находиться рядом с ними, будут чувствовать очень большую силу и уверенность в себе, что с таким человеком можно в жизни много чего преодолеть», — предсказала Саона.

Проблем со здоровьем у родившихся 14 декабря 2020 года возникать не будет, тоже благодаря их чрезвычайно сильной энергетике. Они будут удачливы во всем, однако могут появиться сложности в любовных отношениях.

«С таким человеком, мужчиной или женщиной, будет тяжело находиться. Этот человек может энергетически быть выше своей второй половины, и когда долго находишься с таким человеком рядом, можешь чувствовать, что где-то он тебя съедает энергетически», — объяснила ведунья.

Ранее астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, каким образом кармическое солнечное затмение 14 декабря будет влиять на знаки зодиака в течение последующих лет, и что нужно сделать в этот день, чтобы изменения были позитивными.